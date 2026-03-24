Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0km más baratos en marzo 2026

En un mercado que inició el año con señales dispares, marzo exhibe cierta estabilidad en los precios de los autos 0km en la Argentina. Las principales automotrices optaron por no modificar los valores de gran parte de sus modelos, en un contexto atravesado por la eliminación de los impuestos internos y por una demanda que aún se muestra prudente.

Bajo este escenario, el ranking de los vehículos más económicos del país registró leves cambios, aunque con una característica central: prácticamente no ocurrieron aumentos frente al mes anterior. De hecho, varios modelos mantuvieron exactamente los mismos precios que en febrero, lo que permitió sostener una oferta de 0km por debajo de los $32 millones.

Los 10 autos 0km más baratos en marzo 2026

Renault Kwid (naftero): $26.050.000

$26.050.000 JMEV Easy 3: US$18.900

US$18.900 Fiat Mobi: $27.210.000

$27.210.000 Hyundai HB20: $27.600.000

$27.600.000 JAC S2: US$19.900

US$19.900 Fiat Argo: $29.930.000

$29.930.000 Fiat Cronos: $31.120.000

$31.120.000 Citroën C3: $31.200.000

$31.200.000 Peugeot 208: $31.300.000

$31.300.000 Chevrolet Onix: $31.505.900

El JMEV Easy 3 quedó como el segundo modelo más económico

El desempeño del mercado permite entender esta dinámica. Durante febrero se patentaron 42.026 vehículos 0km, lo que implicó una baja del 5,7% en la comparación interanual, ya que en el mismo mes de 2025 se habían registrado 44.566 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Si se analiza frente a enero, la caída fue más marcada: los patentamientos retrocedieron un 36,8%, considerando que en el primer mes del año se habían contabilizado 66.454 unidades, un período que suele concentrar un volumen elevado de operaciones por el cambio de calendario.

De esta manera, el acumulado del primer bimestre llegó a 108.480 unidades, lo que representa una contracción del 4,9% respecto al mismo período de 2025, cuando se habían patentado 114.086 vehículos.

El podio de los más baratos lo cierra el Fiat Mobi

En ese marco, el presidente de Acara, Sebastián Beato, señaló que “febrero ha sido un mes complejo para tomar decisiones comerciales, tuvimos menos días hábiles, cuestiones cambiarias, estacionales y también una expectativa de precios poco realista, factores que explican la merma de actividad en nuestros locales”.

Un mes atravesado por la estabilidad de precios

A contramano de lo habitual para el inicio de cada mes, en marzo las automotrices decidieron mantener sin cambios los precios de sus modelos en el mercado local. La medida abarcó a gran parte de la oferta y, en algunos casos, se complementó con reducciones en los valores de los vehículos que estaban alcanzados por impuestos internos.

Este movimiento se explica por la eliminación de ese tributo dentro del capítulo fiscal de la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso, una decisión que modificó el posicionamiento de varios modelos dentro de sus respectivas gamas.

En este contexto, el Renault Kwid se consolidó como el auto más accesible del mercado argentino, con un precio de $26.050.000, mientras que el eléctrico JMEV Easy 3 pasó a ubicarse en el segundo puesto del ranking si se considera su valor convertido a moneda local.