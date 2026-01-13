¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en enero 2026?

La prestación de servicios mecánicos en la Argentina continúa mostrando una marcada heterogeneidad. Si bien la actividad cuenta con convenios colectivos que establecen un marco formal, una parte significativa del trabajo se desarrolla por fuera de ese esquema, ya sea en talleres no registrados o a través de técnicos que trabajan de manera independiente.

Esa dinámica deriva en una amplia dispersión de precios, condicionada por factores como la ubicación geográfica, el nivel de especialización del personal y la complejidad de cada reparación. En este contexto, no es extraño que un mismo trabajo arroje presupuestos muy diferentes según el taller consultado.

Frente a esa falta de uniformidad, las listas de valores orientativos que difunden periódicamente las entidades del sector cumplen un rol clave: no tienen carácter obligatorio, pero funcionan como una referencia técnica que contribuye a ordenar el mercado y a reducir distorsiones extremas.

Los montos varían más por la complejidad del trabajo que por las horas utilizadas para el mismo FaustFoto

Aunque la “hora taller” suele mencionarse como unidad de cálculo, en la práctica la mayoría de los establecimientos no factura estrictamente por tiempo, sino por tarea realizada. Detrás de cada presupuesto se ponderan variables como el conocimiento técnico requerido, los insumos utilizados y el esfuerzo que demanda la intervención.

En el caso específico de chapa y pintura, además, se emplean equivalencias estandarizadas —como el “día de chapa” o el “paño de pintura”— que permiten asignar un valor a trabajos que insumen varias horas continuas.

El cobro por hora no es la modalidad más habitual Shutterstock

Con ese objetivo, la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (Faatra), a través de su Subcomisión de Carrocería y Pintura, actualizó los valores de referencia que regirán durante enero, febrero y marzo de 2026. Los montos sugeridos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Mecánica, electricidad y otros servicios generales: $77.000 + IVA por hora taller .

. Hora de pintura: $77.000 + IVA .

. Día de chapa (equivalente a 4 horas de trabajo): $308.000 + IVA .

. Paño de pintura (6 horas de trabajo con insumos incluidos): $462.000 + IVA.

Estas equivalencias permiten dimensionar con mayor claridad el costo real de los servicios y facilitan la elaboración de presupuestos más consistentes. No obstante, cada taller conserva plena autonomía para definir sus precios finales, que pueden variar en función de la disponibilidad de repuestos, los criterios comerciales del prestador y la dificultad puntual de cada reparación.