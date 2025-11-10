¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en noviembre 2025?

La actividad mecánica en la Argentina mantiene una marcada diversidad en sus formas de contratación y en los valores aplicados a los distintos servicios. Aunque existe un marco de referencia establecido por convenios colectivos, gran parte del rubro continúa funcionando fuera del sistema formal.

Muchos profesionales trabajan de manera independiente o en talleres no registrados, lo que genera diferencias significativas en las tarifas de acuerdo con la zona, la complejidad del trabajo y el nivel de especialización.

Esa falta de homogeneidad provoca que los clientes se encuentren con presupuestos muy distintos entre un taller y otro. En este contexto, las tarifas orientativas publicadas por las entidades del sector resultan claves: sirven como guía técnica para calcular trabajos y ordenar el mercado, aunque no tengan carácter obligatorio.

En la práctica, la mayoría de los talleres no cobra estrictamente por hora, sino por tarea completada. Los presupuestos suelen contemplar la dificultad del trabajo, el tiempo que demanda, el nivel de conocimiento técnico requerido y los materiales utilizados.

El cobro por hora no es la modalidad más habitual Shutterstock

Aun así, la llamada “hora taller” funciona como unidad interna de cálculo. A partir de ese valor se estiman los costos de reparaciones mayores, multiplicando las horas necesarias para cada trabajo. En las áreas de chapa y pintura se utilizan además equivalencias estandarizadas, como el “paño” o el “día de chapa”, que permiten asignar precios a tareas que requieren varias horas continuas.

La Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), a través de su Subcomisión de Carrocería y Pintura, actualizó sus valores de referencia para el último tramo del año. Las tarifas orientativas son:

Mecánica, electricidad y servicios generales: $72.000 + IVA por hora taller

$72.000 + IVA por hora taller Hora de pintura: $72.000 + IVA

$72.000 + IVA Día de chapa (equivalente a 4 horas taller): $288.000 + IVA

$288.000 + IVA Paño de pintura (6 horas con insumos): $432.000 + IVA

Estas equivalencias permiten dimensionar cómo se aplican los valores en el trabajo cotidiano: mientras la mecánica se calcula según el tiempo real empleado, la pintura y la chapa se expresan en módulos que incluyen materiales e insumos.

Aunque estas cifras sirven de referencia en todo el país, no implican precios uniformes ni de cumplimiento obligatorio. Los montos finales pueden variar según el taller, el tipo de repuesto utilizado, la complejidad de la tarea o los criterios de facturación de cada prestador.