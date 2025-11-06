Una automotriz ofrece siete de sus autos a tasa 0%, financiados y en hasta 24 cuotas

Renault Argentina, a través de su brazo financiero Mobilize Financial Services, lanzó una propuesta para acceder a seis de sus modelos con financiación a tasa 0% (TNA) y cuotas fijas. La oferta incluye versiones híbridas, eléctricas y de combustión tradicional, con distintos plazos y montos máximos financiables.

Entre las opciones disponibles se destaca el Renault Arkana Hybrid E-Tech, que puede adquirirse con una financiación de hasta $20.000.000 en 18 cuotas o $17.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%. Además, a través del Renault Store se ofrece una alternativa adicional de hasta $18.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas sin interés. El resto de los modelos de la marca que cuentan con financiación sin pagar intereses son los siguientes:

Kwid : hasta $12.000.000 en 18 meses.

: hasta $12.000.000 en 18 meses. Logan : hasta $13.000.000 en 18 meses.

: hasta $13.000.000 en 18 meses. Kardian : hasta $18.000.000 en 18 meses.

: hasta $18.000.000 en 18 meses. Kangoo Express (furgón) : hasta $13.000.000 en 18 meses.

: hasta $13.000.000 en 18 meses. Oroch : hasta $16.000.000 en 12 meses.

: hasta $16.000.000 en 12 meses. Kangoo E-Tech (100% eléctrico): hasta $18.000.000 en 24 meses.

El Renault Kwid se ofrece financiado hasta $12.000.000 en 18 meses

En paralelo, la automotriz mantiene otras tasas para modelos como Kangoo (pasajero), Sandero, Stepway, Alaskan, Duster, Master y Koleos, con porcentajes que van del 4,9% al 19,9% TNA según la versión y el monto financiado:

Kangoo (pasajero), Sandero y Stepway: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9% (TNA).

hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9% (TNA). Alaskan: hasta $22.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9% (TNA).

hasta $22.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9% (TNA). Duster: hasta $15.000.000 en 12 meses, con una tasa del 14,9% (TNA).

hasta $15.000.000 en 12 meses, con una tasa del 14,9% (TNA). Master: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 19,9% (TNA).

hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 19,9% (TNA). Koleos: hasta $20.000.000 en 12 meses, con una tasa del 9,9% (TNA).

Por su parte, la alternativa de venta virtual suma otras alterativas con cupos limitados. Por ejemplo, el Kwid y el Kardian pueden financiarse a tasa 0% en 12 o 18 cuotas fijas, o bien en 24 cuotas al 9,9% (TNA). En tanto, el Duster y el nuevo Koleos ofrecen planes con tasas escalonadas que van del 9,9% al 24,9%, según el plazo.

El Renault Kardian tiene una financiación a tasa 0% en 12 o 18 cuotas fijas o bien en 24 cuotas al 9,9% (TNA)

Finalmente, los modelos de producción nacional cuentan con opciones de financiación de hasta $10.000.000, con tres alternativas: 12 cuotas al 4,9%, 18 cuotas al 9,9% o 24 cuotas al 14,9% (TNA).

La propuesta de la marca francesa llega en un momento en el que el sector automotor busca reactivar las ventas tras un mes marcado por la incertidumbre electoral, donde las operaciones se retomaron con fuerza una vez que pasaron los comicios.

En octubre, la compañía del rombo vendió 4784 unidades, siendo la quinta automotriz que más vendió en la Argentina y reteniendo un 9,7% de todas las ventas del mercado. En lo que va del año ya comercializó 53.037 vehículos (un 10,1% de market share).