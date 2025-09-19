¿Cuánto cuesta alquilar una casa rodante por día en la Argentina?

El turismo itinerante, que propone viajar con la casa a cuestas, viene ganando terreno en la Argentina de la mano de quienes buscan mayor libertad y flexibilidad en sus vacaciones. Dentro de este fenómeno, los motorhomes se posicionan como una alternativa cada vez más consultada frente a la hotelería tradicional.

El atractivo es evidente: dormir frente a un lago, improvisar la ruta sin depender de reservas y mantener cierta autonomía en alimentación y alojamiento. Sin embargo, la experiencia no es barata. Alquilar una unidad cuesta entre $220.000 y $331.650 por noche, cifras que varían según la categoría y el nivel de equipamiento, según datos publicados por el sitio especializado Cinza.

En otros países, como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, el mercado de vehículos recreativos (VR) está consolidado y genera miles de puestos de trabajo.

En la Argentina, en cambio, todavía se trata de un servicio incipiente, con operadores privados que ofrecen unidades de distinta capacidad y confort.

Hay desde modelos compactos y maniobrables, pensados para escapadas cortas, hasta verdaderas casas sobre ruedas que incluyen baño, ducha, aire acondicionado y espacio suficiente para grupos familiares. El alquiler suele incluir elementos básicos: cocina a gas, vajilla, cama, tanque de agua potable y autonomía mínima para unos días de viaje.

Este modalidad de viaje todavía no está muy difundida en el país

Entre los beneficios se destaca la posibilidad de explorar destinos alejados de los circuitos turísticos, detenerse en entornos naturales y organizar un itinerario a medida.

Los retos

Pero también existen desafíos: el manejo de vehículos de gran tamaño requiere experiencia; la vida a bordo demanda rutinas de carga y descarga de agua, gestión de residuos y planificación de paradas en campings habilitados.

En el plano económico, si bien se evita pagar hotel y se reduce el gasto en restaurantes, al costo diario del alquiler se suman el combustible, el seguro, el depósito de garantía, las eventuales tarifas de limpieza y el kilometraje adicional.

Además cabe aclarar que no todos los viajeros buscan lo mismo. El motorhome es un vehículo motorizado e independiente, con cabina integrada al espacio habitable, mayor autonomía y confort, aunque más caro de mantener y alquilar. La casa rodante, en cambio, es un remolque que necesita de un vehículo tractor, pero ofrece la ventaja de poder desacoplarse en destino y liberar el auto o la camioneta para otros usos.

La principal ventaja de los motorhomes es la independencia que otorgan para planificar el viaje @gavito.travelling

La elección depende del perfil del viajero: quienes planean recorrer largas distancias suelen preferir el motorhome, mientras que aquellos que piensan quedarse varios días en un mismo lugar encuentran en la casa rodante una opción más práctica y económica.

Más allá de los números, quienes optan por este tipo de vacaciones valoran la experiencia: no hay horarios fijos ni check-in, pero sí la posibilidad de darle protagonismo al trayecto y vivir la ruta como parte esencial del viaje. Una forma distinta de viajar que, aunque todavía minoritaria en la Argentina, gana adeptos en busca de libertad y contacto directo con la naturaleza.