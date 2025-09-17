¿Necesito licencia internacional para alquilar una moto en Estados Unidos?

Uno de los mayores temas de interés para los turistas que viajan al extranjero es conocer los requisitos para manejar en ese territorio y poder moverse de un lugar a otro con mayor facilidad, sin depender de los servicios de transporte público o las aplicaciones móviles. Si bien la opción de alquiler brinda mayor independencia, es importante conocer bien todas las condiciones para no llevarse sorpresas al encontrarse en otro país.

Además, el caso de los Estados Unidos es particular al contar con diferentes reglamentaciones y condiciones según el estado al que se va a viajar. Todos tienen en común que no es necesario ser ciudadano o residente permanente, pero sí contar con una licencia de conducir válida emitida en el país de origen y respetar todas las normativas básicas de tránsito como elementos básicos.

Si el análisis se hace para el caso de las motos en particular, es necesario tener 21 años para poder alquilar un vehículo. Esto contrasta con la realidad en la Argentina donde la edad mínima para conducir una moto es de 16 años (sólo para modelos de hasta 50 cc), a los 17 años se permite manejar motovehículos de hasta 150 cc y a partir de los 18, cualquier cilindrada. Por lo tanto, se puede alquilar una moto con las mismas características que la licencia del país de origen lo permite (siempre y cuándo sea mayor de la edad mencionada).

Es crucial que el carnet identifique claramente que es para motovehículos

Como agregado del requisito básico es necesario contar con un permiso de conducir internacional (IDP) en algunos estados. El mismo es parte de un tratado suscripto por la Argentina ante ONU y OEA y es emitido en el país por el Automóvil Club Argentino (ACA). Es necesario aclarar que su validez es de un año o hasta el vencimiento de la Licencia Nacional de Conducir, si fuese menor y que el permiso internacional por sí solo no tiene validez, debe estar acompañado por la licencia.

Las empresas de alquiler de vehículos completan los requisitos con un pasaporte vigente y una tarjeta de crédito para pago y depósito, que funciona como garantía ante eventuales daños o infracciones de tránsito en ese territorio. Finalmente, al igual que en la Argentina, para poder circular es necesario contratar un seguro.

Para evitar inconvenientes con el idioma es necesario tener el permiso de conducir internacional (IDP) H-D

Circular por rutas y calles desconocidas en otros países puede ser una experiencia estresante, no solo por la falta de familiaridad con el lugar sino también porque no es el vehículo propio . Por eso, el ACA compartió una serie de recomendaciones para una conducción segura en moto:

Usar casco homologado, guantes, ropa que proteja y calzado adecuado.

Las manos siempre en el manubrio, porque da equilibrio y control. Adoptar la postura de conducción correcta de acuerdo al tipo de moto que uses también es importante.

No manejar cansado; el estado psicofísico debe ser óptimo.

No llevar más de un pasajero, ni sobrecargar la moto.

Conducir por el centro del carril y evitar posicionarse en puntos ciegos.

Dejar siempre una distancia prudente con el vehículo de adelante.

Prestar atención a los indicadores de riesgo (pisos mojados, alcantarillas, baches, basura y juntas de asfalto).

Evitar quedar encerrado en giros de vehículos de gran porte.

Respetar siempre las prioridades de paso y la señalización.

Respetar los límites de velocidad y reducir la velocidad al ingresar a un cruce, al transitar cerca de escuelas, plazas y zonas donde puede haber niños jugando.