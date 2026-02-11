Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico en 2026

El crecimiento de los autos eléctricos en la Argentina —rápido en términos relativos, aunque todavía limitado en participación— empieza a modificar no solo la oferta del mercado, sino también las cuentas cotidianas de quienes ya adoptaron esta tecnología. Uno de los principales interrogantes pasa hoy por el costo de la carga de energía y por cómo impactan los cambios recientes en el esquema tarifario.

En ese contexto, la recarga eléctrica dejó de ser un gasto fijo y previsible para transformarse en una variable que depende del consumo real de cada usuario. A fines de 2025, YPF, a través de su red Punto Eléctrico, introdujo una modificación clave: eliminó la tarifa plana mensual sin límites y pasó a cobrar según la energía efectivamente utilizada.

Con este ajuste, el sistema de facturación se alineó con prácticas habituales en otros mercados, pero también obligó a recalcular el presupuesto de los propietarios de vehículos eléctricos. Desde entonces, el valor de la carga se determina por kilovatio hora (kWh), lo que implica que el gasto mensual varía en función del kilometraje y del tipo de uso.

Hasta ese momento, los usuarios podían abonar una membresía fija que les permitía cargar sus autos sin restricciones de cantidad ni frecuencia. Ese esquema quedó atrás y fue reemplazado por planes escalonados. En la actualidad, las tarifas parten de $39.900 mensuales por un consumo de hasta 50 kWh y pueden llegar a $290.100 en el caso de planes de 500 kWh al mes.

Para dimensionar el impacto, alcanza un ejemplo: un auto eléctrico urbano consume, en promedio, unos 15 kWh cada 100 kilómetros. Quien recorra más de 250 kilómetros diarios superará con facilidad los 500 kWh mensuales, lo que ubica el costo de carga cerca de los $290.000.

Esta diferencia resulta especialmente relevante para usuarios intensivos, como conductores de aplicaciones, flotas empresarias o repartidores, que acumulan muchos kilómetros por día y dependen del vehículo como herramienta de trabajo.

De todos modos, el consumo no es uniforme. La autonomía y la eficiencia energética varían según el entorno y el estilo de conducción. En ciudad, por ejemplo, los sistemas de frenado regenerativo permiten reducir el gasto eléctrico y tanto los autos eléctricos como los híbridos enchufables ofrecen la posibilidad de cargar en el hogar, lo que puede alterar de manera significativa el costo final según cada caso.

El cambio en el esquema de tarifas se da en un momento de fuerte expansión del segmento. Durante 2025 se patentaron 1279 vehículos eléctricos livianos, lo que representó un salto del 129,6% frente a las 557 unidades registradas en 2024.

Dentro de ese volumen, el Chevrolet Spark se ubicó como el modelo más vendido del año, con 206 unidades patentadas, equivalentes al 16,1% del mercado eléctrico local. Aunque las cifras siguen siendo reducidas frente al total del parque automotor, la tendencia muestra un crecimiento sostenido.

Buena parte de este impulso está vinculada a la política oficial de promover la electrificación mediante un cupo de importación sin aranceles. El régimen habilita el ingreso de hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el Derecho de Importación Extrazona del 35%, siempre que el valor FOB no supere los US$16.000.

El objetivo del programa es mejorar la competitividad y reducir el precio de acceso, facilitando la llegada de modelos más accesibles. La iniciativa tiene una vigencia prevista de cinco años —ya transita su tercer período— e impone una serie de requisitos técnicos mínimos.

Entre ellos, se establece un peso mínimo de 400 kilos, una potencia superior a 15 kW (unos 20 CV) y una autonomía no menor a 80 kilómetros. Estas condiciones buscan evitar la importación de microvehículos de uso limitado y garantizar que las unidades estén en condiciones de circular con normalidad en entornos urbanos. El cupo alcanza a distintas tecnologías: eléctricos puros, híbridos convencionales, mild hybrid e híbridos enchufables.