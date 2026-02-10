Autos confirmados y un histórico regreso: el cambio que podría ocurrir este año

Existen mercados en el mundo, como el norteamericano, donde un modelo —una pick up— es el más vendido de cada año desde hace más de 4 décadas. Argentina tuvo su momento de estabilidad con los inoxidables Gol y Corsa, pero desde 2018, cuando los más patentados fueron los Toyota Etios (autos) y Hilux (general), ese reinado se rompió.

Fueron años de incertidumbre hasta que un modelo de tres volúmenes reclamó ese lugar, en parte, gracias a la fuerte política de blindaje interno y por la ola de aplicaciones de movilidad que originaron el big bang para que el sedan Cronos ascienda meteóricamente. Pero por más que el modelo cordobés ostentó su corona tanto tiempo, el sedán como silueta fue perdiendo terreno en nuestro país, con segmentos como el C (mediano) que fueron apagándose y un B que “lucha” contra sus variantes SUV.

La contracción del universo de los tricuerpos en la Argentina no es una percepción, sino un proceso medible. En diciembre de 2015, un sedán como el inmortal Chevrolet Classic (ex—Corsa) lideró el ranking mensual con más de 1600 unidades (29.000 anual), y modelos como Toyota Corolla, Fiat Siena o Chevrolet Prisma tenían una presencia sostenida entre los más vendidos.

El Fiat Cronos fue uno de los pocos sedanes con un volumen importante de mercado en los últimos años

Diez años después, el cierre de 2025 mostró un escenario muy distinto: el mencionado Fiat Cronos fue el único sedán con volumen relevante (también 29.000 anual), mientras que los Toyota Corolla (9000), Renault Logan (5000) y Volkswagen Virtus (900) quedaron más relegados dentro del ranking.

En términos anuales, el conjunto de sedanes pasó de representar cerca del 16 % del mercado de autos en 2015 a alrededor del 11 % en 2025, una caída de casi cuatro puntos porcentuales que ilustra cómo este formato fue perdiendo protagonismo frente al avance de los SUV y las pickups, que pasaron de ocupar en conjunto menos del 30% del mercado hace una década a concentrar hoy alrededor del 65% de los patentamientos, impulsados por la expansión de los SUV compactos y medianos y el crecimiento sostenido de las pickups.

El conjunto de sedanes pasó de representar cerca del 16 % del mercado de autos en 2015 a alrededor del 11 % en 2025

Sin embargo, en un contexto político y económico como resultado de cambios de gobiernos totalmente antitéticos, el escenario empieza a mostrar señales de reconfiguración a partir de la nueva oferta de origen chino. A diferencia de etapas anteriores, el regreso del sedán no se plantea desde productos residuales o de bajo costo, sino desde modelos que combinan mayor tamaño, tecnología y, obviamente, electrificación. Dentro de este nuevo escenario, es insoslayable el famoso cupo, aprovechado principalmente por las marcas chinas cuyos clientes siguen eligiendo sedanes.

El Chery Arrizo 8 aparece como la pieza más visible y reciente del relanzamiento del formato. Se trata de un sedán de segmento mediano (China gusta de vehículos un poco más grandes que los nuestros), con dimensiones que lo ubican claramente por encima de los exponentes tradicionales del segmento C: supera los 4,75 metros de largo (un Corolla es 12 cm más corto), y combina un motor naftero 1.5 turbo con un sistema eléctrico que entrega una potencia combinada de 205 CV y 365 Nm, asociado a una transmisión automática DHT y tracción delantera. La batería de 18,6 kWh permite una autonomía eléctrica de hasta 101 kilómetros y una combinada que supera los 1300 kilómetros según lo que comentó la marca.

El Chery Arrizo 8 aparece como una de las nuevas alternativas para el segmento que llegan desde China

Un escalón más abajo, pero con una lógica complementaria, aparece el BAIC EU5, que ya se comercializa en la Argentina hace un tiempo y funciona como un refuerzo concreto de esta nueva etapa amén del cupo. Utiliza un motor eléctrico de 163 CV y 240 Nm, alimentado por una batería de 49,6 kWh, que le permite una autonomía homologada de 416 kilómetros. Admite carga rápida en corriente continua, alcanzando el 80% en unos 30 minutos, y se destaca por su enfoque racional: silueta clásica, coeficiente aerodinámico de 0,28, 4650 mm de largo y un baúl de 430 litros. Es una propuesta que apunta más al uso cotidiano que a la performance, y seguramente en 2026 se expanda su presencia en hogares argentinos y como vehículo de aplicaciones de movilidad amén de su eficiencia.

El BAIC EU5 ya se comercializa en la Argentina hace un tiempo

La lista del cupo 2026 suma otros nombres que refuerzan esta tendencia. Otro gigante chino ya puso el ojo en un segmento que le falta. El BYD Seal representa la opción más avanzada en términos tecnológicos dentro del grupo. Se trata de un sedán eléctrico mediano (acá también se aplica la lógica de los mercados diferentes), desarrollado sobre la arquitectura e-Platform 3.0, con versiones de tracción trasera y tracción integral. En su configuración más potente supera los 500 CV, acelera de 0 a 100 km/h en poco más de 3 segundos y utiliza la batería Blade de BYD, con autonomías que rondan los 570 kilómetros. Con 4,8 metros de largo y un planteo claramente más dinámico, apunta a un posicionamiento superior dentro del segmento.

BYD apunta a traer su sedán Seal al país The Car of The Year

El Changan Eado Plus iDD se ubica como una alternativa híbrida enchufable de perfil familiar. Combina un motor naftero 1.5 con un sistema eléctrico que le permite recorrer hasta 120 kilómetros en modo 100 % eléctrico según declaran. También mide 4,8 de largo, cuenta con una distancia entre ejes de 2,76 y ofrece un baúl de 500 litros, uno de los más grandes del grupo. Su enfoque prioriza eficiencia y autonomía total, que supera los 1000 kilómetros combinando ambos sistemas de propulsión, algo similar al Arrizo 8. Resta saber, al igual que la mayoría, con qué configuración arribará.

El Changan Eado Plus iDD se ubica como una alternativa híbrida enchufable de perfil familiar

El cupo también incluye sedanes eléctricos que amplían la diversidad de la oferta. Arcfox es una marca completamente desconocida por estas latitudes aunque hay una referencia que la va a tornar más “amigable”: es la división premium de Baic, que viene vendiendo el BJ30 a un ritmo interesante y que se ve por la calle. En este contexto confirmaron la llegada del S5, un sedán eléctrico tipo fastback que obviamente apunta a clientes de Citroën Basalt o Fiat Fastback como para tener una referencia en cuanto a diseño.

Arcfox, la división premium de Baic, confirmó la llegada del S5

La gran diferencia es que es totalmente eléctrico: utiliza una batería LFP de 65 kWh, con una autonomía declarada de 560 kilómetros bajo ciclo CLTC, y admite carga rápida en alrededor de 30 minutos. En el interior se destaca una pantalla central de 15,6 pulgadas, sistema de audio con 15 parlantes y un enfoque tecnológico más cercano al segmento premium. Por dimensiones y planteo, se ubica entre el Seal y el Arrizo 8.

Por último, también otro nombre “nuevo” pero que llega como sucesor de un viejo conocido: el K4. Sucesor del Cerato, este modelo de Kia llegará para posicionarse por encima del 3 con una propuesta más tradicional: un 2.0 conocido de 150 CV y 4,7 metros de largo amén de un tercer volumen con capacidad para más de 500 litros.

El nuevo Kia K4 llega como sucesor del Cerato

Este conjunto de modelos permite entender por qué el sedán vuelve a aparecer en la conversación del mercado argentino aunque obviamente su llegada no implica que en las calles empiecen a mermar los SUV y pickups sino que simplemente se agregan a la oferta y con marcas y energías no tradicionales.

A diferencia de etapas anteriores, no se trata de una oferta residual ni de productos orientados exclusivamente al bajo costo: estos nuevos sedanes ofrecen dimensiones comparables o superiores a las de SUV compactos, con mejor aprovechamiento del espacio, baúles más grandes y una experiencia de manejo más enfocada en el confort rutero, un atributo que históricamente fue uno de los puntos fuertes del formato y más teniendo en cuenta la extensión territorial de nuestro país que siempre invita u obliga a realizar grandes trayectos.

También es interesante destacar que la mayoría de estos modelos no llega a competir directamente con los sedanes que dominaron el mercado una década atrás, sino que ocupan espacios que quedaron vacantes tras la retracción del segmento. La suba de precios, la salida de modelos tradicionales y la migración forzada hacia los SUV dejaron a muchos usuarios sin alternativas claras en formato tricuerpo, ¿se termina esa era?