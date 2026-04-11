Cuánto cuesta comprarse una pickup en el país

El mercado automotor argentino muestra en abril una señal de estabilidad en materia de precios. Luego de un par de meses de reacomodamientos, la mayoría de las terminales optó por sostener sus listas sin modificaciones relevantes, en un contexto en el que la dinámica comercial se vio más influenciada por la competencia.

Detrás de esta estrategia del sector automotor aparece el objetivo de sostener el buen nivel de patentamientos registrado en marzo, luego de dos meses consecutivos de caída interanual. Aún así, el acumulado del año continúa mostrando números por debajo de los de 2025, lo que refuerza la cautela de las automotrices a la hora de definir nuevas subas.

Toyota Hilux

4X2:

DX MT: $49.325.000

$49.325.000 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 SR MT: $56.562.000

$56.562.000 SR AT: $59.125.000

$59.125.000 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 SRX AT: $77.921.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $49.325.000

4X4:

DX MT: $57.769.000

$57.769.000 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 SRX AT: $84.349.000

$84.349.000 GR-Sport AT: $89.327.000

Ford Ranger

4X2:

XL: $50.962.700

$50.962.700 XLS MT: $59.042.900

$59.042.900 XLT Biturbo 4x2 AT: $68.039.730

El modelo estadounidense se consigue desde los $50.962.700

4X4:

XL: $55.685.660

$55.685.660 XLS V6 3.0L: $71.502.700

$71.502.700 Black MT: $69.447.900

$69.447.900 XLT Biturbo AT: $73.702.330

$73.702.330 XLT V6 : $81.718.500

: $81.718.500 LTD Biturbo AT: $79.801.820

$79.801.820 LTD+ V6 AWD AT: $88.974.530

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $54.980.250

$54.980.250 Comfortline TDI MT: $60.969.000

$60.969.000 Comfortline TDI AT: $66.629.600

$66.629.600 Highline TDI MT: $67.471.000

$67.471.000 Highline TDI AT: $74.071.550

4X4:

Trendline TDI MT: $63.653.650

$63.653.650 Comfortline V6 AT: $79.179.500

$79.179.500 Highline V6 AT: $92.857.600

$92.857.600 Extreme V6 AT: $99.096.300

$99.096.300 Hero V6 AT: $99.096.300

$99.096.300 Black Style V6 AT: $99.370.900

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $54.980.250

Nissan Frontier

4X2:

S MT: $47.097.400

$47.097.400 S AT: $50.009.000

$50.009.000 XE MT: $60.677.700

$60.677.700 XE AT: $64.395.800

$64.395.800 Platinum AT: $65.226.600

4X4:

S MT: $52.582.200

$52.582.200 X-Gear AT: $54.982.655

$54.982.655 XE MT: $60.360.000

$60.360.000 Platinum AT: $69.275.710

$69.275.710 Pro4X AT: $69.824.160

La Frontier figura desde los $47.097.400 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

WT MT: $48.596.900

4X4:

WT MT: $55.039.900

$55.039.900 WT AT: $57.385.900

$57.385.900 Z71 AT: $64.629.900

$64.629.900 LTZ AT: $69.915.900

$69.915.900 HC AT: $73.852.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $48.596.900

Renault Alaskan

4X2:

Emotion MT: $58.220.000

$58.220.000 Intens MT: $63.130.000

$63.130.000 Intens AT: $65.450.000

4X4:

Confort MT: $59.800.000

$59.800.000 Emotion MT: $64.810.000

$64.810.000 Intens Noir MT: $68.470.000

$68.470.000 Intens Noir AT: $71.570.000

$71.570.000 Iconic AT: $78.700.000

La Alaskan se puede conseguir desde los $58.220.000

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT: $50.230.000

4X4:

Endurance MT: $53.160.000

$53.160.000 Freedom MT: $58.540.000

$58.540.000 Freedom Plus AT: $64.280.000

$64.280.000 Ranch AT: $69.410.000

La Fiat Titano figura desde los $50.230.000

RAM Dakota

4X4:

Warlock AT: $70.040.000

$70.040.000 Laramie AT: $72.070.000

La RAM Dakota cotiza desde los $70.040.000 en la versión Warlock

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 CS 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x2 6MT: US$28.900

US$28.900 T60 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x4 6MT Minera: US$35.000

US$35.000 T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000

US$38.000 T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500

US$41.500 eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)

La Maxus eTerron 9 es la nueva pickup 100% eléctrica que llegó al mercado argentino

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697