Cuánto cuesta el Chevrolet Tracker en febrero de 2025

El Chevrolet Tracker se mantiene como una de las principales apuestas comerciales de General Motors en la Argentina y uno de los SUV del segmento B con mayor presencia en el mercado. Fabricado en la planta de Alvear, Santa Fe, el modelo fue clave en el buen desempeño de la marca durante 2025 y volvió a ubicarse entre los más vendidos en el arranque de 2026.

En enero patentó 1905 unidades, lo que representó una participación del 3% sobre el total del mercado, de acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El registro implicó un crecimiento del 205,8% frente a diciembre, mes históricamente bajo por la estacionalidad, aunque mostró una caída interanual del 5,8% en la comparación con enero de 2025.

A lo largo de 2025, el SUV fue el modelo más vendido de Chevrolet y uno de los pilares de la marca, que cerró el año con 46.322 unidades patentadas, casi el doble que en el período previo. En ese contexto, el Tracker acumuló 17.647 operaciones, consolidándose como el producto de mayor volumen dentro del portfolio local.

El Chevrolet Tracker acumuló 17.647 operaciones en 2025

Precios del Chevrolet Tracker en febrero de 2026

Para febrero, el Tracker mantuvo sin cambios los valores vigentes en enero, una señal de estabilidad en un mercado donde varias automotrices optaron por aplicar ajustes moderados o directamente congelar precios. Los montos oficiales por versión son los siguientes:

Chevrolet Tracker LT 1.2 AT: $39.159.900

$39.159.900 Chevrolet Tracker LTZ 1.2 AT: $44.707.900

$44.707.900 Chevrolet Tracker Premier 1.2 AT: $48.645.900

$48.645.900 Chevrolet Tracker RS 1.2 AT: $49.058.900

Interior del Chevrolet Tracker

Toda la gama se ofrece exclusivamente con caja automática, uno de los diferenciales del modelo dentro del segmento.

Cómo es el Tracker actual

La actualización más reciente del Tracker introdujo cambios sutiles en sus dimensiones y un rediseño alineado con el nuevo lenguaje global de Chevrolet. El SUV mide 4304 mm de largo, 1791 mm de ancho de carrocería y alcanza 1624 mm de alto con barras de techo, mientras que la distancia entre ejes se mantiene en 2570 mm. El baúl conserva una capacidad de 393 litros, ampliable hasta 1294 litros con los asientos traseros rebatidos.

El SUV mide 4304 mm de largo, 1791 mm de ancho de carrocería y alcanza 1624 mm de alto con barras de techo

El cambio más visible aparece en el frente, con ópticas divididas en dos niveles, una firma luminosa más fina en la parte superior y un nuevo esquema en la zona inferior. También se renovaron la parrilla, los paragolpes y las llantas, mientras que todas las versiones equipan neumáticos 215/55 R17.

En el apartado mecánico no hubo modificaciones: continúa el motor 1.2 turbo de 132 CV y 190 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades. El interior mantiene el esquema de doble pantalla, con instrumental digital de 8” y sistema multimedia MyLink de hasta 11”, además de conectividad OnStar con el servicio de Acompañamiento Seguro.

Continúa con el motor 1.2 turbo de 132 CV y 190 Nm de torque

En materia de seguridad, toda la gama ofrece seis airbags, control de estabilidad y tracción, ABS con EBD, Isofix, asistencia en pendiente y control de velocidad crucero. Las versiones más equipadas suman sistemas de asistencia a la conducción, como alerta de punto ciego, frenado autónomo en baja velocidad y alerta de colisión frontal, entre otras.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.