Una automotriz congela el precio de sus autos por cuarto mes consecutivo y ofrece cuotas a tasa 0

Honda decidió mantener sin cambios los precios de todos sus modelos de autos en la Argentina, una política que se sostiene desde noviembre pasado. La única novedad dentro de su oferta es el WR-V, recientemente incorporado al mercado local y que ya cuenta con precio oficial de venta.

La estrategia de precios se complementa con la continuidad de la financiación a tasa 0% en 12 cuotas fijas en pesos, disponible a través del Banco Santander para la compra de unidades 0km, una herramienta que busca apuntalar la demanda en el mercado.

En términos comerciales, la marca comenzó el año con un marcado rebote mensual. Durante enero patentó 688 unidades, lo que representó el 1,1% del mercado total. Ese volumen implicó un crecimiento del 405,9% frente a diciembre de 2025 y una suba interanual del 57,1% en comparación con enero del año pasado.

El Honda ZR-V figura a $59.990.000 para este mes

Si se amplía la mirada al acumulado anual, en todo 2025 la marca comercializó 3543 vehículos, equivalente a un 0,6% de participación de mercado, aunque con un crecimiento del 49,6% respecto de 2024, reflejando una recuperación gradual de su volumen de ventas en la Argentina.

Los precios de los Honda en febrero de 2026

Con los valores congelados por cuarto mes consecutivo, el listado de precios vigente quedó conformado de la siguiente manera:

Modelos expresados en pesos

WR-V EXL CVT (nuevo agregado) : $41.190.000

(nuevo agregado) $41.190.000 HR-V LX CVT: $45.890.000

$45.890.000 HR-V EXL CVT: $51.240.000

$51.240.000 ZR-V TRG CVT: $59.990.000

El nuevo WR-V cotiza a $41.190.000

Modelos que expresados en dólares

CR-V EXL AWD CVT: US$70.800

US$70.800 CR-V Advanced Hybrid: US$74.900

US$74.900 Civic Advanced Hybrid: US$54.000

US$54.000 Accord Advanced Hybrid: US$70.500

Honda Civic hibrido continúa a US$54.000

La decisión de sostener los precios se da en un escenario en el que el mercado automotor argentino mostró un inicio de año con señales mixtas. En enero de 2026 se patentaron 66.080 vehículos 0km, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). La cifra representó una baja interanual del 4,9% frente a enero de 2025, cuando se habían registrado 69.520 unidades.

Sin embargo, si la comparación se realiza contra diciembre, el mercado evidenció una suba del 174,4%, ya que en el último mes de 2025 se habían patentado 24.079 vehículos, un período históricamente afectado por la estacionalidad del cierre de año.

El Honda HR-V tiene un precio de $45.890.000 para la versión base y de $51.240.000 para la EXL

“Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos ocho años”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

De cara al resto del año, el directivo proyectó un escenario de crecimiento moderado: “Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”. Además, remarcó que será determinante “el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, como también la continuidad de una economía estabilizada y un Estado que acompañe este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva”.