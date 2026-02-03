Volkswagen reveló el nuevo nombre de su nueva pickup y anunció 20 lanzamientos

Volkswagen anunció el nombre de su próxima pickup compacta para Sudamérica, que llevará el nombre “Tukan” y tendrá producción confirmada en Brasil a partir de 2027. Se trata de un proyecto que forma parte de la ofensiva industrial más ambiciosa de la marca en los últimos años.

La nueva pickup se fabricará en la planta de São José dos Pinhais, en el estado brasileño de Paraná donde ya se producen modelos como T-Cross y Virtus. El modelo se integra al plan de 21 nuevos lanzamientos que Volkswagen prevé para Sudamérica hasta 2028, sustentado por una inversión regional de US$3800 millones.

Desde la compañía destacaron que Tukan representa un nuevo capítulo dentro de la estrategia regional de la marca, con foco en productos concebidos desde Sudamérica tanto en términos de ingeniería como de diseño y posicionamiento.

La planta de Volkswagen en São José dos Pinhais, inaugurada el 18 de enero de 1999

“El objetivo era encontrar un nombre único, corto y fuerte, capaz de dialogar con diferentes culturas, sonar bien en distintos idiomas y reflejar la misión del producto desde su origen”, explicó Fernando Silva, director de Marketing y Ventas de Volkswagen do Brasil. Según la marca, Tukan será el punto de partida de una nueva etapa para las pickups de Volkswagen en la región.

Qué se sabe del proyecto

Más allá de la confirmación oficial del nombre, el origen y la fecha de llegada, los detalles técnicos y comerciales del modelo todavía no fueron oficializados, por más que se sabe que apunta a posicionarse en el segmento de pickups compactas. Se ubicará por encima de la Saveiro y por debajo de Amarok (cuya nueva generación se fabricará en la Argentina), con el objetivo de competir directamente con modelos como Fiat Toro, Ford Maverick y Chevrolet Montana.

El modelo se ubicará por encima de la Volkswagen Saveiro

La chata utilizaría una plataforma modular MQB adaptada, la misma arquitectura que emplean varios de los modelos regionales de la marca como Polo, Virtus y T-Cross, aunque adaptada para el segmento pickup, lo que permitiría mayor modernidad respecto a la Saveiro.

En cuanto a la mecánica, medios brasileños señalan que podría ofrecer motores turbo nafteros (1.4 TSI turbo o 1.6 aspirado) y también versiones electrificadas suaves (MHEV), donde se especula con un 1.5 TSI Evo híbrido ligero (MHEV) de 48 V como una de las alternativas en estudio, aunque este punto no fue confirmado oficialmente por la automotriz.

Con el nombre ya definido y la producción confirmada, Volkswagen comenzó a dar los primeros pasos visibles de un proyecto que será clave para su estrategia regional. Mientras los detalles técnicos y comerciales permanecen bajo reserva, la marca anticipa que Tukan llegará en 2027 para reforzar su presencia en uno de los segmentos más competitivos del mercado sudamericano.