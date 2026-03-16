Cuánto cuesta el Fiat Cronos en marzo 2026

El mercado automotor registró en febrero un descenso en sus ventas, lo que impulsó que muchos modelos congelen sus precios para marzo. El Fiat Cronos siguió esta línea, manteniendo sus valores para este mes.

En febrero se registraron 42.026 patentamientos, lo que representa una caída del 5,7% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

A pesar de la baja, el Cronos recuperó su lugar en el mercado, trepando hasta el segundo puesto entre los más vendidos. Esto se logró gracias a que patentó 2026 unidades, un 5,1% de todo el mercado. Sin embargo, estas cifras representaron una caída del 37,8% respecto a enero y del 32,8% sobre febrero 2025.

El Cronos recuperó su lugar en el mercado, trepando hasta el segundo puesto entre los más vendidos

Para recuperar su nivel de ventas a niveles del año pasado, la gama del Cronos congeló sus valores, quedando de la siguiente manera sus valores oficiales de lista:

Cronos Like 1.3 GSE: $31.120.000

$31.120.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $37.210.000

$37.210.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $37.430.000

$37.430.000 Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $38.790.000

El modelo se consigue desde los $31.120.000

El auto italiano, que logró ser el más vendido de la Argentina por tres años consecutivos, desde el 2021 hasta el 2023, modificó su gama en abril del año pasado, con cambios estéticos y algunos agregados.

En ese entonces el primer cambio, que aplicó para las cuatro variantes, fue la actualización del diseño de la parrilla delantera, con nuevos paragolpes delanteros y deflector trasero, además de un nuevo conjunto óptico de luces LED con DRL incorporado y un rediseño de llantas de aleación en todas sus versiones.

El año pasado actualizó su diseño de la parrilla delantera

Por su parte, la versión de entrada de gama (Like 1.3 MT) introdujo un nuevo interior completamente oscurecido (techo y parantes), nuevo tapizado de tela entramada, espejos exteriores en negro piano con luz de giro incorporado y renovadas llantas de aleación de 15”.

En las versiones intermedias (Drive 1.3 MT & CVT Pack Plus), además de los detalles antes mencionados, se incorporó la renovación de su tapicería interior, nuevas llantas de aleación de 16” oscurecidas y se actualizó la central multimedia de 7” ofreciendo un nuevo software y conectividad inalámbrica Apple CarPlay o Android Auto. Además, la variante automática CVT Pack Plus incorporó el nuevo conjunto óptico Full LED (altas y bajas) con mascara oscurecida y luces rompe nieblas LED.

El interior del Fiat Cronos tras sus retoques estéticos

La variante tope de gama (Precision 1.3 CVT)y agregó a los cambios un rediseño del tapizado interior, llantas esmaltadas de 16″, nueva central multimedia con conectividad inalámbrica y airbags laterales delanteros de doble cobertura (tórax + cabeza) para brindar una mayor seguridad a sus ocupantes.

Otro elemento que aplica para todas las versiones son los colores disponibles: Blanco Banchisa, Blanco Alaska, Plata Bari, Negro Vulcano, Rojo Montecarlo y Gris Silverstone.