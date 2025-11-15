Cuánto cuesta el Fiat Mobi en noviembre 2025

El mercado automotor argentino sigue mostrando un desempeño sólido en 2025, aunque con una leve desaceleración en los últimos meses. En octubre se registraron 51.982 patentamientos de vehículos: una baja del 7,6% en comparación con septiembre, pero un incremento del 16,9% frente al mismo mes de 2024, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Sin embargo, uno de los modelos más populares del segmento chico perdió protagonismo. El Fiat Mobi, que en otros períodos figuró entre los más vendidos por su bajo costo de mantenimiento y dimensiones urbanas, salió en octubre del ranking de los 50 autos más patentados del país. El último lugar del listado fue ocupado por el Renault Duster, con 247 unidades.

Durante noviembre, el Fiat Mobi registró un aumento del 5% respecto al mes anterior, pasando de $24.964.000 en octubre a $26.213.000 en noviembre, según el nuevo listado oficial.

El modelo aumentó un 5% en noviembre

A pesar de la caída mensual, el balance del año en el mercado continúa siendo positivo. En los primeros diez meses de 2025 se acumulan 552.484 patentamientos, lo que representa un crecimiento del 55,1% respecto del año anterior. Si se toman únicamente los autos —sin incluir utilitarios ni pesados— la variación interanual asciende al 64,8%, reflejando una clara recuperación del segmento.

“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

El interior del Fiat Mobi

En esa misma línea, el ejecutivo de la entidad desarrolló sobre qué pasó con los patentamientos tras los resultados electorales de esta última semana: “Hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.