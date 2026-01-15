Cuánto cuesta el Ford Territory en enero 2026

Uno de los modelos que dio la sorpresa en la Argentina en 2025 fue el Ford Territory. El SUV del óvalo se renovó en estética, equipamiento e incorporó hacia finales del año una versión híbrida. Estos cambios le permitieron despegar en ventas, con 14.063 unidades patentadas en el año, un crecimiento del 137,8% respecto del 2024.

En lo que a su participación de mercado respecta, pasó de representar un 1,5% en 2024 (ya que vendió 5914 unidades sobre un total de 390.621 livianos) a tener un 2,4% de market share, producto de sus mencionadas 14.063 ventas sobre el total de 579.403.

Para poder continuar el año con un rendimiento acorde a lo que mostró a lo largo del año pasado, desde el óvalo presentaron incrementos del 2,7% en dos de sus versiones y del 1,2% para la tope de gama:

SEL: $50.114.800 (+2,7%)

$50.114.800 (+2,7%) Trend Híbrido: $53.822.600 (+2,7%)

$53.822.600 (+2,7%) Titanium: $58.367.200 (+1,2%)

Dos versiones aumentaron un 2,7%

La gama de este SUV se amplió en noviembre del año pasado con la incorporación de una alternativa electrificada. La estrategia de la marca fue clara: sumar una opción híbrida para competir en un segmento en plena expansión. Para ello, la versión llega importada desde China y se posiciona entre las ya conocidas SEL y Titanium, sin variaciones en tamaño ni proporciones exteriores.

El esquema mecánico recurre a una combinación híbrida auto recargable que integra un motor naftero 1.5 litros turbo de cuatro cilindros con inyección directa y un propulsor eléctrico. El conjunto entrega 245 CV de potencia total y un torque combinado de 545 Nm, cifras que surgen del aporte individual de cada unidad: 150 CV y 230 Nm del motor a combustión y 218 CV junto a 315 Nm del eléctrico.

La versión híbrida entrega 245 CV de potencia total y un torque combinado de 545 Nm

Las versiones convencionales de la gama, en cambio, utilizan un motor naftero 1.8 litros EcoBoost que desarrolla 185 CV y 320 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague con siete marchas.

En cuanto al posicionamiento, esta variante híbrida adopta un nivel de diseño y equipamiento intermedio entre SEL y Titanium. Esa definición no es casual: responde a la necesidad de respetar un valor FOB de US$16.000 —precio en puerto de origen previo a impuestos— para poder ingresar dentro del cupo anual de 50.000 vehículos electrificados que acceden a la exención arancelaria vigente.

El modelo tuvo que respetar un valor FOB de US$16.000 para poder ingresar dentro del cupo anual de 50.000 vehículos electrificados

Estéticamente, se distingue por la parrilla con terminaciones cromadas, el conjunto óptico delantero y trasero con tecnología full LED y las barras de techo longitudinales en gris satinado. Las manijas de puertas y los espejos rebatibles están pintados en el color de la carrocería, mientras que el paragolpes trasero suma luces antiniebla LED. Utiliza neumáticos 235/55 montados sobre llantas de aleación de 18″, compartidas con la versión SEL y equipa rueda de auxilio temporal.

Puertas adentro ofrece volante multifunción, tapizados en eco-cuero y asiento del conductor con regulación eléctrica en seis posiciones. A eso se suman el techo solar panorámico, una pantalla central táctil de 12,3 pulgadas, tablero digital LED de 7 pulgadas, selector giratorio de transmisión Rotary Shifter, freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold, apoyabrazos delantero y trasero, climatizador automático bizona con salidas de aire para las plazas traseras, sistema de acceso y arranque sin llave y levantavidrios eléctricos con función one touch.

Su interior incorpora una pantalla central táctil de 12,3" y un tablero digital LED de 7"

En dinámica mantiene los modos de conducción Normal, Eco y Deportivo y agrega la posibilidad de ajustar la asistencia de la dirección en tres configuraciones: Normal, Confort y Deportivo. En seguridad incorpora seis airbags, controles de estabilidad y tracción y el paquete Ford Co-Pilot 360, que incluye cámara y sensores de estacionamiento traseros, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, control de velocidad crucero y asistencias para arranque y descenso en pendientes.