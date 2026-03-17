Cuánto cuesta el Ford Territory en marzo 2026

El sector automotor experimentó una caída en los patentamientos durante febrero. Así, mantuvo la tendencia de disminución interanual que se observa en el arranque del año, especialmente si se tiene en cuenta que 2025 estuvo marcado por una fuerte recuperación de las ventas y un nivel de actividad más elevado. Esa base de comparación más alta explica, en parte, el retroceso que muestran las cifras actuales.

En ese contexto, el Ford Territory continúa como el SUV más vendido de la Argentina. Durante febrero patentó unas 1550 unidades, lo que representó el 3,9% de todo el mercado, un desempeño que le permitió ubicarse en el cuarto puesto entre los modelos con mayor cantidad de patentamientos del mes.

El dato mensual mostró una caída del 46,1%, aunque la comparación interanual ofrece una lectura distinta. En el acumulado del año, el Territory suma 4427 unidades vendidas, lo que equivale a un 4,3% de participación dentro del mercado total.

El SUV mostró una suba del 222,9% en la comparación interanual

Si se amplía el análisis al desempeño del año pasado, el Territory cerró 2025 con 14.063 unidades patentadas, lo que representó un 2,4% del market share completo. Se trata de un desempeño sólido dentro del segmento de los SUV medianos, especialmente para un modelo cuyo restyling reciente lo volvió más competitivo frente a sus rivales, además de incorporar una versión electrificada que amplió su oferta dentro de la gama.

Los precios del Ford Territory en marzo

A diferencia de otros modelos que ajustaron sus listas en el inicio del año, el Ford Territory mantuvo durante los dos primeros meses los valores sin cambios, una señal de cierta estabilidad en los precios dentro de un contexto que todavía muestra cautela por parte de los consumidores.

En un mercado que continúa acomodándose tras los fuertes movimientos del año pasado, la decisión de sostener los valores puede interpretarse también como una estrategia comercial para preservar la competitividad del modelo dentro de su segmento. Los precios oficiales vigentes en marzo son los siguientes:

Territory SEL: $50.114.800

$50.114.800 Territory Trend Híbrido: $53.822.600

$53.822.600 Territory Titanium: $58.367.200

La versión híbrida cotiza a $53.822.600

Un inicio de año con lecturas contrapuestas

El mercado automotor registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caída del 5,7% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, las ventas de vehículos 0 km muestran una baja del 4,9% interanual, reflejando un arranque de año más moderado después del repunte que se había observado durante 2025.

Dentro de ese escenario, Ford alcanzó 3763 patentamientos, lo que le permitió obtener una participación del 9,5% del mercado. En ese marco, el Territory logró destacarse por encima de varios rivales directos del segmento SUV y quedó muy cerca del podio mensual, un desempeño que refuerza el impacto de su posicionamiento comercial y de la ampliación de su oferta dentro de la gama de la marca.