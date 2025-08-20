Cuánto cuesta el Nissan Kicks Play en agosto 2025

En los primeros siete meses de 2025, Nissan logró comercializar 2211 unidades nuevas del Kicks Play, que representó un crecimiento del 41% en el ritmo de ventas respecto al mismo período, pero del año anterior, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con estos números, el Kicks se posiciona como el segundo modelo más vendido de Nissan en lo que va del año, solo por detrás de la Frontier; la pickup alcanzó las 4513 unidades patentadas.

Por su parte, el B-SUV Kicks Play registró un incremento del 4,3% en sus precios en relación al mes pasado. Con esta suba, la versión más accesible superó la barrera de los $30 millones:

Nissan Kicks Play 1.6 Sense MT: $30.374.200

$30.374.200 Nissan Kicks Play 1.6 Advance CVT: $36.109.200

$36.109.200 Nissan Kicks Play 1.6 Advance CVT Plus: $37.814.800

$37.814.800 Nissan Kicks Play 1.6 Exclusive CVT: $39.711.600

Nissan Kicks

Cómo es el nuevo Kicks que llega a la Argentina

El próximo Nissan Kicks, cuya llegada está prevista para fines de 2025, finalizó recientemente una fase de desarrollo pensada específicamente para adaptarse a las condiciones del mercado sudamericano. Producido en Brasil, el modelo fue sometido a pruebas técnicas en distintos países de la región, acumulando más de 200.000 kilómetros de ensayos.

Cabe destacar que este SUV fue reconocido internacionalmente tras quedar entre los tres mejores del mundo en su categoría, según la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA).

Nueva Nissan Kicks (2025)

Desde el punto de vista estético, el modelo adopta un nuevo lenguaje de diseño inspirado en el Pathfinder Concept, presentado en China en 2023. Asimismo, se destacan los faros frontales con tres tiras LED en forma descendente, que le confieren una impronta más robusta.

Ahora bien, puertas adentro la renovación llega con un tablero ahora es 100% digital e integrado con la pantalla multimedia. Según la versión, el SUV ofrecerá dos pantallas de 7” o un conjunto doble de 12,3”, con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay.

Test completo de seguridad realizado por Latin NCAP

En lo que hace a la seguridad, este modelo obtuvo la puntuación más alta en los crash test que realiza la asociación Latin NCAP. En dicha evaluación, el organismo destacó su desempeño en protección de ocupantes adultos (90%), infantiles (92%), peatones (76%) y en sistemas de asistencia a la conducción (85%).

Por último, en la Argentina, el nuevo Kicks convivirá con el actual, ampliando así el portfolio que ofrece Nissan.