Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en febrero 2026

El Toyota Corolla Cross comenzó 2026 con un desempeño dispar en términos de patentamientos. Durante enero se registraron 1208 unidades, lo que le permitió alcanzar una participación del 1,9% del mercado total y ubicarse en el puesto 13 del ranking de los modelos más vendidos de la Argentina, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Las cifras representaron una suba del 210,5% frente a diciembre de 2025, un mes tradicionalmente afectado por la estacionalidad, aunque marcaron una caída interanual del 54,4% en comparación con enero de 2025.

Pese a ese retroceso mensual, el modelo mantiene un rol relevante dentro del portfolio de la marca: en todo 2025 acumuló 18.151 patentamientos, volumen que le permitió ubicarse como el octavo vehículo más vendido del mercado argentino en el ranking general anual.

El Toyota Corolla Cross acumuló 18.151 patentamientos en todo 2025

Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en febrero

Con este contexto, Toyota aplicó en febrero un nuevo ajuste en la lista de precios del Corolla Cross. Al comparar los valores vigentes con los de enero, las subas se ubicaron en torno al 1,9% promedio, con incrementos bastante homogéneos a lo largo de toda la gama, incluidas las versiones híbridas.

Tomando como referencia los precios de enero de 2026, los ajustes en cada una de las fueron los siguientes:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000 (+1,9%)

(+1,9%) Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000 (+1,9%)

(+1,9%) Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000 (+1,7%)

(+1,7%) Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000 (+1,9%)

(+1,9%) Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000 (+1,7%)

(+1,7%) Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000 (+1,9%)

Las mayoría de las versiones aumentaron un 1,9% toyota.com

A nivel general, en enero de 2026 se patentaron 66.080 vehículos 0km en la Argentina, una cifra que implicó una baja interanual del 4,9% frente a las 69.520 unidades registradas en el mismo mes de 2025. Sin embargo, al comparar contra diciembre, el mercado mostró una suba del 174,4%, ya que en el último mes del año pasado se habían patentado 24.079 unidades.

El interior del Toyota Corolla Cross

“Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

El directivo proyectó además un 2026 con crecimiento moderado: “Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”.