Lanzan en la Argentina una de las motos más baratas del mercado

Bajaj anunció el lanzamiento en la Argentina de la Boxer CT100, una motocicleta que se posicionará entre las más accesibles del país.

El modelo, representado localmente por el Grupo Corven, se incorpora al segmento street de baja cilindrada y apunta a quienes necesitan una herramienta de transporte diaria o para uso laboral, con una propuesta centrada en el bajo costo de adquisición y mantenimiento.

La Boxer CT100 se posiciona dentro del rango de motos de hasta 150 cc, uno de los de mayor volumen de ventas en la Argentina. Se trata de un segmento dominado por modelos de bajo costo, destinados principalmente a usuarios que priorizan funcionalidad, consumo reducido y simplicidad mecánica.

Su motor y equipamiento

En ese escenario, Bajaj suma una opción equipada con un motor monocilíndrico de 102 cc, de cuatro tiempos, con dos válvulas y refrigeración por aire. Entrega una potencia máxima de 7,5 HP a 7500 rpm y un torque de 8,2 Nm a 5500 rpm, asociado a una caja de cambios de cuatro velocidades. Tiene un tanque de combustible de 10,4 litros.

En materia de suspensiones, cuenta con un sistema delantero telescópico con 125 mm de recorrido, mientras que atrás utiliza suspensión SNS de doble resorte. El sistema de frenos es a tambor en ambas ruedas, con CBS (Combined Braking System), que distribuye la fuerza de frenado entre el eje delantero y trasero. Los neumáticos son con cámara, en medidas 2.75–17 adelante y 3.00–17 atrás, montados sobre llantas de aleación.

En cuanto al equipamiento, incluye faro delantero halógeno, iluminación trasera convencional, puerto USB tipo A, caballete central y portaequipajes trasero.

Dimensiones, precio y garantía

La Bajaj Boxer CT100 tiene un largo de 1965 mm, un ancho de 752 mm, un alto de 1072 mm y un peso en vacío de 109 kilos. A su vez cuenta con una distancia entre ejes de 1235 mm y un despeje del piso de 169 mm, cifras que la ubican dentro de los parámetros habituales del segmento street de entrada.

Estará disponible en tres combinaciones de colores: negro con rojo, negro con azul y rojo. El modelo llega con una garantía de 24 meses o 30.000 kilómetros y un precio sugerido de $1.990.000, lo que la posiciona entre las motocicletas 0 km más baratas de la Argentina.

Las ventas de motos en 2025

El mercado de motos cerró 2025 con un total de 650.325 unidades patentadas, lo que representó un crecimiento del 33,8% frente a 2024, cuando se habían registrado 486.061 motovehículos, de acuerdo con la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El sector busca consolidar este repunte y encarar 2026 con un nuevo ciclo de crecimiento, en el que la llegada de modelos —especialmente en los segmentos de entrada— aparece como uno de los factores clave para sostener el impulso del mercado.

En ese contexto, los modelos más vendidos de 2025 fueron la Gilera Smash, con 58.402 unidades y una participación del 9%, seguida por la Honda Wave 110S con 56.283 patentamientos (8,7% de market share), mientras que la Keller KN110-8 completó el podio con 47.944 unidades y una participación del 7,4%.