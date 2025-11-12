Cuánto cuesta el Toyota SW4 en noviembre

El Toyota SW4 es uno de los tres modelos —junto con la Hilux y la Hiace— que la marca japonesa produce en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires. Además, se posiciona como el cuarto vehículo más vendido de la compañía en lo que va del año, con 5525 unidades patentadas, de acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Producto de ese ritmo de ventas, este vehículo de siete plazas mantiene su liderazgo dentro del segmento de los D-SUV, incluso frente a la llegada de nuevos competidores durante el último año.

Ahora bien, si se analiza la totalidad del segmento de los SUV, el SW4 no se encuentra entre los más vendidos, donde el podio está conformado de la siguiente manera: Toyota Corolla Cross (segmento C), Chevrolet Tracker (segmento B) y Volkswagen Taos (segmento C).

Por tanto, y para mantenerse competitivo en un mercado de tanto movimiento, para noviembre la firma japonesa decidió aumentar su lista de precios en promedio un 2,5% y el SW4 quedó configurado de la siguiente manera:

Toyota SW4 SRW 4x4 SRX AT: $85.801.000

$85.801.000 Toyota SW4 SRW 4X4 Diamond AT: $86.665.000

$86.665.000 Toyota SW4 SRW 4X4 GR-Sport AT: $90.960.000

El Toyota SW4 tiene capacidad para siete pasajeros

Cómo viene el mercado de ventas en 2025

Entre enero y octubre se acumularon 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del 2024, según Acara. Ahora bien, sólo durante le décimo mes del año se registraron 51.982 nuevas ventas, lo que representó una caída de 7,6% respecto a septiembre.

“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

En octubre se superaron los 50.000 patentamientos mensuales

En esa misma línea, el ejecutivo de la entidad desarrolló sobre qué pasó con los patentamientos tras los resultados electorales de esta última semana: “Hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.