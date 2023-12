escuchar

Entre enero y noviembre se registraron 430.636 patentamientos de 0km, un 10,9% más que el mismo período de 2022. El último mes cerró con 35.665 unidades vendidas, según consigna el reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y el Toyota Yaris quedó en la octava posición en la lista de los autos más vendidos.

El modelo que se transformó en la variante de entrada de Toyota, tras el cese de fabricación del Etios, lleva vendidas 10.861 unidades en lo que va del año y cerró noviembre con 1277 ventas.

Así quedó configurada la lista de precios sugeridos de toda la gama del Toyota Yaris para el mes de diciembre:

XS Hatchback 1.5 manual: $10.464.000

XS Hatchback CVT: $11.109.000

XLS Hatchback manual: $11.696.000

XLS Hatchback CVT: $11.803.000

XLS Pack CVT: $11.915.000

S 1.5 CVT: $12.018.000

Sedán XLS 1.5 manual: $11.592.000

Sedán XLS 1.5 CVT: $10.702.000

Sedán XLS Pack 1.5 CVT: $11.815.000

¿Por qué aumentan los precios de los autos y cómo afecta esto al Toyota Yaris?

Para seguir el ritmo de la inflación, todos los meses las automotrices ajustan los precios sugeridos de sus autos. En la primera parte del año, los precios subieron entre un 5% y un 7% por mes en promedio, y luego de la devaluación del dólar oficial de agosto (20%, a $350), las variaciones mensuales pasaron a ser superiores al 10% en algunos casos. Esto es consecuencia no solo del problema inflacionario sino también de la escasez de modelos y las consecuentes demoras en las entregas, al no poder ingresar autopartes o autos importados para la venta o su respectiva producción.

El Toyota Yaris se convirtió en el modelo de entrada de la marca japonesa, tras el cese de fabricación del Etios

El Toyota Yaris no está exento del aumento y también queda afectado por los incrementos. No obstante, los precios no son más que montos sugeridos, ya que el monto final puede verse afectado al entrar en contacto con un concesionario debido a los sobreprecios con los que se venden los autos.

