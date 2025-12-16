Cuánto cuesta el Toyota Yaris en diciembre 2025

El modelo más económico de Toyota, el Yaris, se perfila para terminar el año como el auto más vendido del mercado argentino, ya que al cierre de noviembre mantuvo el liderazgo con 29.551 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Sin embargo, muy cerca aparece el Fiat Cronos —que fue el vehículo más vendido en los últimos años— con 29.138 patentamientos en 2025. Para completar el podio aparece la Toyota Hilux, que alcanzó 28.959 ventas acumuladas.

En ese contexto, y con el objetivo de mantenerse competitivo en lo que resta del año, la marca actualizó al Yaris en un 4% promedio para toda la gama:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $32.473.000

$32.473.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $36.073.000

$36.073.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $38.793.000

El Toyota Yaris aumentó 4% en diciembre Pedro Danthas

Cómo vienen las ventas de autos en 2025

Si bien en noviembre se comercializaron 34.905 autos 0 km en la Argentina, una baja del 33,2% frente a octubre, el balance anual muestra un panorama distinto, porque se llevan vendidas 587.666 unidades, lo que implica un incremento del 49,7% respecto del acumulado de 2024, de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número. Recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”, analizó Sebastián Beato, presidente de Acara.

En noviembre se vendieron 34.905 autos 0km MMD Creative - Shutterstock

“Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses. Esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026 como lo ha hecho durante todo este año”, amplió.

A falta de un mes para que finalice el 2025, estos son los autos 0km más vendidos en lo que va del año: