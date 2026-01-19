Cuánto cuesta el Toyota Yaris en enero 2026

El Toyota Yaris, el modelo más accesible del portfolio de la marca japonesa, cerró el año pasado como el segundo vehículo más vendido de todo el mercado en la Argentina, por detrás de la Hilux, que computó 30.768 ventas frente a las 30.150 del hatchback, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese contexto, el modelo fabricado en Brasil registró un incremento del 2,5% para comenzar el año con un fuerte impulso comercial y sostener su protagonismo en el volumen de ventas:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $33.285.000

$33.285.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $36.975.000

$36.975.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $39.763.000

Así es el Toyota Yaris Hatchback

Qué trae cada versión del Toyota Yaris

El Toyota Yaris, como el listado de precios lo indica se ofrece en tres versiones y todas son con silueta hatchback: XS, XLS+ y S. Debajo del capot equipan el conocido motor naftero 1.5 L de cuatro cilindros (código 2NR-FE) con tecnología Dual VVT-i, que entrega 107 CV a 6000 rpm y un torque de 140 Nm de torque a 4200 rpm. Está asociado a una transmisión automática CVT con siete marchas preprogramadas y la tracción es delantera.

En el exterior, la versión de entrada XS monta llantas de acero de 15 pulgadas, mientras que las XLS+ y S incorporan llantas de aleación de 16 pulgadas, reforzando una estética más cuidada.

Puertas adentro, toda la gama cuenta con una central multimedia LCD de 6,8 pulgadas con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto. Ahora bien, las versiones XLS+ y S suman cámara de retroceso, mientras que el techo solar queda reservado exclusivamente para la versión S, que se posiciona como la tope de gama.

La versión más equipada cuenta con asientos con tapizado de cuero natural y ecológico

En materia de seguridad, toda la gama ofrece de serie siete airbags: frontales para conductor y pasajero, laterales, de cortina y uno de rodilla para el conductor. A eso se suman frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistente de frenado de emergencia (BA), además de control de estabilidad (VSC) y control de tracción (TRC).

En cuanto al confort de marcha, el control de velocidad crucero está disponible en todas las versiones, excepto en la de entrada de gama. Por su parte, únicamente la versión S incorpora los sistemas de asistencia a la conducción, como el sistema de precolisión frontal (PCS) y la alerta de cambio involuntario de carril (LDA).