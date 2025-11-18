Cuánto cuesta el Toyota Yaris en noviembre 2025

La terminal automotriz con mayor volumen de ventas este año, Toyota, aumentó en promedio un 2,5% su lista de precios; sin embargo, el Yaris mostró una variación mayor
A pocos meses de que termine el año, el Toyota Yaris perfila como el modelo más vendido, ya que hasta octubre registró 28.286 patentamientos, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República de la Argentina (Acara).
Con esos cómputos, el hatchback fabricado en Brasil se ubicó en lo más alto, por encima del Fiat Cronos, que registró 27.866 operaciones y de su compañera de fórmula, la Toyota Hilux, pickup que acumuló 27.112 ventas.
En esa línea, para mantener el volúmen de ventas y seguir el ritmo del mercado, la marca japonesa aplicó un aumento del 4% al Yaris para noviembre, dejándolo configurado de la siguiente manera:
- Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $31.224.000
- Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $34.686.000
- Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $37.301.000
Las ventas de 0km en 2025
Entre enero y octubre se acumularon 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del 2024, según Acara. Ahora bien, sólo durante le décimo mes del año se registraron 51.982 nuevas ventas, lo que representó una caída de 7,6% respecto a septiembre.
“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó el presidente de Acara, Sebastián Beato.
En esa misma línea, el ejecutivo de la entidad desarrolló sobre qué pasó con los patentamientos tras los resultados electorales de esta última semana: “Hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.
Los 10 autos más vendidos del año
- Toyota Yaris: 28.286
- Fiat Cronos: 27.866
- Toyota Hilux: 27.112
- Ford Ranger: 22.744
- Volkswagen Amarok: 22.036
- Volkswagen Polo: 19.524
- Toyota Corolla Cross: 17.203
- Chevrolet Tracker: 16.115
- Volkswagen Taos: 15.570
- Peugeot 2008: 14.071