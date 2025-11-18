Cuánto cuesta el Toyota Yaris en noviembre 2025

A pocos meses de que termine el año, el Toyota Yaris perfila como el modelo más vendido, ya que hasta octubre registró 28.286 patentamientos, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República de la Argentina (Acara).

Con esos cómputos, el hatchback fabricado en Brasil se ubicó en lo más alto, por encima del Fiat Cronos, que registró 27.866 operaciones y de su compañera de fórmula, la Toyota Hilux, pickup que acumuló 27.112 ventas.

En esa línea, para mantener el volúmen de ventas y seguir el ritmo del mercado, la marca japonesa aplicó un aumento del 4% al Yaris para noviembre, dejándolo configurado de la siguiente manera:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $31.224.000

$31.224.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $34.686.000

$34.686.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $37.301.000

El Toyota Yaris aumentó 4% en noviembre Pedro Danthas

Las ventas de 0km en 2025

Entre enero y octubre se acumularon 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del 2024, según Acara. Ahora bien, sólo durante le décimo mes del año se registraron 51.982 nuevas ventas, lo que representó una caída de 7,6% respecto a septiembre.

“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

En octubre se superaron los 50.000 patentamientos MMD Creative - Shutterstock

En esa misma línea, el ejecutivo de la entidad desarrolló sobre qué pasó con los patentamientos tras los resultados electorales de esta última semana: “Hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.

Los 10 autos más vendidos del año

Toyota Yaris: 28.286

Fiat Cronos: 27.866

Toyota Hilux: 27.112

Ford Ranger: 22.744

Volkswagen Amarok: 22.036

Volkswagen Polo: 19.524

Toyota Corolla Cross: 17.203

Chevrolet Tracker: 16.115

Volkswagen Taos: 15.570

Peugeot 2008: 14.071