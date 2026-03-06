Cuánto cuesta el Volkswagen Taos en marzo 2026

El Volkswagen Taos, un Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C que recibió un restyling hace poco tiempo, comenzó el año con buenos números en el mercado local.

En relación a su política de precios, Volkswagen, al igual que todas las automotrices que operan en la Argentina, decidió congelar su lista de precios y mantener los mismos valores que había informado el mes pasado.

El logo de la marca cuenta con iluminación

De esta manera, el Taos, que ahora llega importado desde México, se comercializa con la siguiente configuración de precios:

Volkswagen Taos Comfortline 250TSI AT: $57.511.950

$57.511.950 Volkswagen Taos Highline 250TSI AT: $65.470.200

$65.470.200 Volkswagen Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $66.319.150

Cabe aclarar que todas las versiones están impulsadas por el motor naftero 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a una caja automática Tiptronic de ocho velocidades.

El Volkswagen Taos cuesta $57,5 millones en su versión entrada de gama

Qué trae el nuevo Volkswagen Taos

El restyling introdujo una estética alineada con los últimos lanzamientos de la marca. El frente y la parte trasera adoptaron una nueva identidad visual, con firma lumínica renovada, rediseño de paragolpes, parrilla y llantas de aleación. En la zaga se destacan los nuevos faros, la barra LED que los conecta y el emblema trasero iluminado, mientras que el perfil lateral conserva el diseño previo.

Puertas adentro, todas las versiones incorporan un tablero digital de 10,25 pulgadas configurable, una pantalla multimedia central de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB-C (dos delanteros y dos traseros). El equipamiento de confort se completa con acceso sin llave, climatizador bizona y asiento del conductor con regulación eléctrica y soporte lumbar.

Así luce el interior del Volkswagen Taos

El Volkswagen Taos también ofrece cuatro modos de conducción: Normal, Deportivo, Ecológico e Individual, que permiten adaptar el comportamiento del vehículo según las preferencias del conductor. En materia de seguridad, toda la gama cuenta con seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y cámara de visión trasera para asistencia en maniobras y estacionamiento.

Por su parte, el Volkswagen Taos llega cuenta con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que suceda primero.