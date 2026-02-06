Cuánto cuesta la Ford Ranger en febrero 2026

La Ford Ranger volvió a mostrar un desempeño destacado en el arranque de 2026. Durante enero patentó 2482 unidades, lo que le permitió ubicarse como el quinto modelo más vendido del mes y alcanzar una participación del 4% sobre el total del mercado, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El resultado representó una suba del 156,1% frente a diciembre de 2025, un mes históricamente bajo por la estacionalidad del cierre de año, aunque mostró una caída interanual del 32,6%. De todos modos, la pickup producida en la Argentina se mantiene como uno de los jugadores centrales dentro de un segmento clave para el mercado interno y la exportación.

Con este contexto, la chata del óvalo presentó su lista de precios actualizada para febrero de 2026, con un ajuste que se ubicó en torno al 1% promedio en la mayoría de sus configuraciones disponibles:

4X2:

XL: $50.962.700

$50.962.700 XLS MT: $59.042.900

$59.042.900 XLT Biturbo 4x2 AT: $68.039.730

La versión base de la Ford Ranger arranca en los $50.962.700

4X4:

XL: $55.685.660 (esta versión aumentó un 3,2%)

$55.685.660 XLS V6 3.0L: $71.502.700

$71.502.700 Black MT: $69.447.900

$69.447.900 XLT Biturbo AT: $73.702.330

$73.702.330 XLT V6 : $81.718.500

: $81.718.500 LTD Biturbo AT: $79.801.820

$79.801.820 LTD+ V6 AWD AT: $88.974.530

La Ford Ranger Black cotiza a $69.447.900

Durante el año pasado, la Ranger tuvo un sólido desempeño comercial, con 24.976 unidades vendidas. Ese volumen representó un 4,3% del total del mercado automotor argentino y un crecimiento del 8,6% frente a las 23.005 unidades comercializadas en 2024, consolidando su posición en un segmento altamente demandado y estratégico para la industria nacional.

Cómo arrancó el mercado automotor

El comienzo de 2026 mostró un mercado automotor activo, aunque con señales mixtas al analizar las comparaciones interanuales. Durante enero se patentaron 66.080 vehículos 0km en la Argentina, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El volumen quedó 4,9% por debajo del registrado en el mismo mes de 2025, cuando se habían alcanzado 69.520 unidades.

La lectura cambia al observar la evolución mensual. Frente a diciembre de 2025, un período tradicionalmente condicionado por el cierre del año, los patentamientos crecieron 174,4%, ya que en ese mes se habían contabilizado 24.079 unidades.

Ford vendió 24.976 unidades de la Ranger en 2025

“Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años”, señaló el presidente de Acara, Sebastián Beato, al analizar el arranque del mercado.

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, el directivo anticipó un escenario de crecimiento gradual: “Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”.