Dejó de operar la histórica fábrica de una terminal y se traslada a Zárate

Mercedes-Benz Camiones y Buses, la filial local de Daimler Truck, conmemora hoy su cuarto aniversario como empresa independiente, marcando un punto de inflexión en su historia en el país con la fabricación de la última unidad en su histórica planta de Virrey del Pino.

Este evento precede el traslado de sus operaciones a un nuevo centro industrial en Zárate, un proyecto que representó una inversión total de US$110 millones y que tiene previsto iniciar su funcionamiento en 2026.

La histórica planta Juan Manuel Fangio en Virrey del Pino funcionó por 74 años como el epicentro de la producción de la marca en la Argentina. Desde allí salieron el primer camión Mercedes-Benz del país y una vasta cantidad de camiones y chasis de buses.

Mercedes-Benz Camiones Y Buses celebra su cuarto aniversario y se despide de su histórica planta en Virrey Del Pino

Ahora, la compañía inicia una nueva fase, despidiendo este capítulo con la salida de su última unidad para emprender la transición hacia el complejo industrial en Zárate.

Este movimiento estratégico se enmarca en una visión regional más amplia para Daimler Truck, como destacó el CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses para América Latina, Denis Güven: “Latinoamérica es una región estratégica para Daimler Truck y la evolución de nuestra operación en Argentina se integra a una visión más amplia para toda la región”, según detalló la marca en un comunicado.

La fábrica en Virrey del Pino cumplió 74 años

Por su parte, el CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses en la Argentina, Raúl Barcesat, resaltó la trascendencia de esta mudanza: “Este nuevo centro industrial nos permitirá producir con mayor eficiencia y tecnología. Nos guía nuestro propósito de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento. Nuestra ambición es construir la mejor empresa de camiones y buses y continuar liderando el mercado argentino".

Las instalaciones en Zárate fueron concebidas no solo para una mayor eficiencia productiva, sino también para ofrecer la flexibilidad necesaria que permita albergar futuros proyectos.

Mercedes Benz Accelo, uno de los modelos que comenzará a producirse en la nueva planta

La relocalización encuentra fundamento en sus ventajas estratégicas, entre las que se encuentra su cercanía al puerto, lo que facilita la logística y distribución. Inicialmente, este nuevo centro será el encargado de la producción de los modelos de camiones Accelo y Atego, así como los chasis de buses OH y OF. También mantendrá la línea de repuestos REMAN, que provee productos remanufacturados con la misma calidad y garantía que las piezas originales.

Desde fines de 2024, el centro logístico de autopartes y repuestos funciona en el predio de Zárate. Este centro tiene la responsabilidad de abastecer la red nacional de 45 puntos de atención de la marca.