Compact Pickup Truck: el precio actualizado de una camioneta Ford Maverick 2026

En Estados Unidos, Ford ofrece la pickup Maverick 2026 en cinco versiones. Todas están diseñadas para cinco ocupantes y pueden adquirirse en nueve colores distintos de pintura exterior. Sin embargo, cada una se diferencia en precio, motorización y equipamiento.

Cuál es el precio actualizado de la Ford Maverick 2026

La gama de Ford cuenta con cinco versiones disponibles en su modelo 2026, explica la empresa.

Las XL y XLT priorizan un uso general, con equipamiento base y opciones de personalización Ford

Cada una presenta diferencias en equipamiento, configuración y precio:

La XL inicia en US$28.145

La XLT en US$30.645

La Lobo en US$35.930

La Lariat en US$38.090

La Tremor en US$40.645

La diferencia de motores entre las distintas versiones de la Ford Maverick 2026

Los compradores de la Maverick 2026 pueden elegir entre dos opciones mecánicas: un motor híbrido de 2.5 litros y un EcoBoost de 2.0 litros.

Según U.S. News & World Report, las versiones XL y XLT permiten optar por cualquiera de las dos motorizaciones, combinadas con distintas configuraciones de tracción.

En cambio, las variantes Lobo y Tremor se ofrecen únicamente con el motor EcoBoost. Cada una de estas versiones está diseñada para distintos usos dentro de la gama.

Qué diferencias hay en el enfoque de uso de cada variante

La XL y la XLT se ubican como las opciones de entrada a la gama , con configuraciones orientadas a un uso general.

, con configuraciones orientadas a un uso general. La Lobo se enfoca en el desempeño en conducción , con transmisión de siete velocidades y ajustes en dirección y suspensión. La Lariat amplía el nivel de confort y tecnología, con equipamiento adicional en asistencia y mejoras en las terminaciones.

, con transmisión de siete velocidades y ajustes en dirección y suspensión. La Lariat amplía el nivel de confort y tecnología, con equipamiento adicional en asistencia y mejoras en las terminaciones. Tremor se orienta al uso fuera de ruta, con tracción integral avanzada, bloqueo trasero y una suspensión adaptada a terrenos irregulares.

Los equipamientos: qué agrega cada nivel de la gama

Maverick XL tiene una pantalla central de 13,2 pulgadas y sistema de almacenamiento FLEXBED, además de la posibilidad de incorporar asistencias a la conducción.

La XLT suma acceso inteligente, receptor de enganche y ruedas de aluminio de 17 pulgadas, junto con la opción de integrar el paquete FX4 para conducción todoterreno.

Lariat incorpora cámara de 360 grados, asientos y volante térmicos y el sistema Pro Trailer Backup Assist. La Tremor agrega componentes específicos para uso fuera de ruta, como placas de deslizamiento y ajustes de suspensión.

Las capacidades y el rendimiento de la Ford Maverick 2026

Todas las versiones fueron diseñadas para cinco ocupantes y tienen una plataforma de carga de 54,4 pulgadas (138 cm) de largo. La capacidad de remolque estándar es de 2000 lb (907 kg) y puede alcanzar 4000 lb (1814 kg) con el paquete 4K disponible.

En consumo, la versión híbrida presenta los valores más altos, con una estimación de hasta 42 MPG en ciudad (17,9 km/l). Las variantes con motor EcoBoost registran cifras menores, que varían según la configuración de tracción.

Según U.S. News & World Report, este rendimiento ubica a la Maverick entre las pickups compactas con mejor eficiencia en su segmento.

La Lobo se orienta al desempeño dinámico, con ajustes en transmisión, dirección y suspensión Ford

Qué opciones de color exterior e interior ofrece la Ford Maverick 2026

La Maverick 2026 se ofrece con nueve colores de pintura exterior:

Orange Fury (naranja intenso)

Velocity Blue Metallic (azul metálico)

Atlas Blue (azul)

Azure Gray Metallic Tri-Coat (gris azulado tricapa. Tiene costo adicional)

Carbonized Gray Metallic (gris oscuro metálico)

Black (negro)

Space White Metallic (blanco metálico)

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat (rojo metálico con acabado tintado. Tiene costo adicional)

Oxford White (blanco)

En el interior, la única opción disponible es Smoked Truffle (marrón oscuro)