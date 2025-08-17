Cuánto cuesta la Volkswagen Amarok en agosto 2025

La marca alemana confirmó el precio para su pickup más vendida para agosto; con aumentos, a cuánto quedó la gama para este mes
Volkswagen, la segunda automotriz con más ventas en lo que va del año, apuesta a consolidar el liderazgo de su pickup mediana —el modelo más vendido de la marca— dentro del competitivo segmento.
En ese sentido, para escalar y buscar el primer puesto, la terminal alemana alistó su camioneta con un aumento de 5% por igual en toda la gama, dejando la lista configurada de la siguiente manera:
- Volkswagen Amarok Trendline TDI MT 4x2: $47.641.000
- Volkswagen Amarok Trendline TDI MT 4x4: $55.177.950
- Volkswagen Amarok Comfortline TDI MT 4x2: $52.861.100
- Volkswagen Amarok Comfortline TDI AT 4x2: $57.705.650
- Volkswagen Amarok Highline TDI MT 4x2: $58.471.250
- Volkswagen Amarok Highline TDI AT 4x2: $64.179.050
- Volkswagen Amarok Comfortline V6 AT 4x4: $68.517.950
- Volkswagen Amarok Highline V6 AT 4x4: $80.328.800
- Volkswagen Amarok Extreme V6 AT 4x4: $85.729.500
- Volkswagen Amarok Hero V6 AT 4x4: $85.729.500
- Volkswagen Amarok Black Style V6 AT 4x4: $85.996.500
En paralelo, la automotriz actualizó sus condiciones de financiación para agosto e incorporó a su pickup dentro de los vehículos disponibles con financiación a tasa 0:
- Volkswagen Amarok: tasa 0 a 18 y 24 meses financiando hasta $18.000.000
- Volkswagen Amarok: tasa 9,9% a 24 meses financiando hasta $24.000.000.
- Volkswagen Amarok: tasa 13,9% a 24 meses financiando hasta $20.000.000.
- Volkswagen Amarok (sólo versión Trendline 4x2): tasa 0 a 12 meses financiando hasta $18.000.000.
- Volkswagen Amarok (sólo versión Trendline 4x2): tasa 11,9% a 18 meses financiando hasta $18.000.000.
La nueva pickup que fabricará Volkswagen en la Argentina
En esta misma línea, Volkswagen tiempo atrás confirmó una inversión de US$580 millones para producir a la sucesora de la pickup Amarok en el país. Este nuevo modelo se fabricará en la planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires, a partir del primer semestre de 2027 y será exclusivo para el mercado sudamericano.
“El crecimiento regional y la localización son elementos importantes de nuestro plan global para el futuro. Esta inversión refuerza nuestra posición en una región estratégicamente importante para la marca”, comentó Thomas Schäfer, consejero delegado de la marca Volkswagen y director del Grupo de Marcas Core, al momento del anuncio.
“Será un producto diseñado, desarrollado y producido íntgramente en Sudamérica para Sudamérica. Esto significa que estará perfectamente alineado con las necesidades específicas de nuestros clientes en este mercado”, cerró.
