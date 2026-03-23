Cuánto cuesta llenar el tanque de un auto en marzo 2026

El precio del combustible vuelve a estar en la mira. Como consecuencia de la suba del precio internacional del petróleo, efecto de la guerra en Medio Oriente, el valor del crudo experimentó un incremento internacional y, por ende, el valor de la nafta en la Argentina se disparó frente al mes anterior.

En este contexto, los combustibles aumentaron en torno al 3% de febrero a marzo, según datos del sitio Surtidores, que releva información oficial de YPF en la Ciudad de Buenos Aires. Así quedaron, en promedio, los nuevos precios por litro:

Nafta súper: $1789

$1789 Nafta premium: $1953

$1953 Gasoil súper: $1839

$1839 Gasoil premium: $2045

Aumentó el precio de la nafta en el país ALAIN JOCARD - AFP

En ese sentido, uno de los autos más vendidos del mercado es el Fiat Cronos, un modelo que se produce en la Argentina y cuenta con un tanque de 48 litros. En ese marco, si se lo llena con nafta súper, el costo aproximado es de $80.000, aunque puede variar según la compañía de la estación de servicio como de su ubicación.

Fiat Cronos

En el mercado de usados, el Volkswagen Gol y el Gol Trend encabezan el ranking de los más vendidos mes a mes. Con un tanque de 55 litros, llenarlo con nafta súper tiene un costo aproximado de $91.000, dependiendo del precio vigente en surtidor.

Volkswagen Gol Trend

En cuanto a las pick ups, que utilizan gasoil, hay que calcular sobre una base de $1839 por litro para el diésel común. De esta manera, una Toyota Hilux, el modelo más vendido del mercado, con una capacidad de 80 litros, requiere un gasto aproximado de $147.120 (del gasoil más accesible) para llenar el tanque.

Toyota Hilux

Cómo ahorrar combustible al manejar

Ahorrar combustible al manejar no depende de una única fórmula, sino de una serie de hábitos que, aplicados en conjunto, pueden marcar una diferencia significativa en el consumo. Uno de los principales es mantener una conducción suave y constante: más allá de la velocidad, lo importante es evitar aceleraciones y frenadas bruscas, ya que obligan al motor a trabajar de más y elevan el gasto.

Otro punto clave es el uso del aire acondicionado. Si bien aporta confort, también exige un esfuerzo adicional del motor y puede incrementar el consumo hasta en un 10%, especialmente en trayectos cortos. Sin embargo, circular con las ventanillas abiertas tampoco es siempre la mejor solución, ya que genera resistencia aerodinámica y obliga al vehículo a exigir más potencia para avanzar.

Una presión adecuada en los neumáticos ayuda a reducir el consumo de combustible Istock

En rutas o autopistas, el control de crucero se convierte en un gran aliado. Este sistema permite mantener una velocidad constante sin intervenir sobre el acelerador, lo que ayuda a evitar variaciones innecesarias y mejora la eficiencia. Su uso es especialmente efectivo en tramos largos y planos, donde las condiciones del camino son estables.

Por último, un aspecto muchas veces subestimado es la presión de los neumáticos. Circular con la presión incorrecta aumenta la resistencia al rodamiento y, en consecuencia, el consumo de combustible. Por eso, se recomienda controlarla periódicamente y ajustarla según las indicaciones del fabricante, sobre todo antes de viajes largos o cuando el vehículo va cargado.