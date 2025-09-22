Cuidado con las multas: por qué el velocímetro del auto marca diferente velocidad que el Waze o Google Maps

¿Notaste que el velocímetro de tu auto marca una velocidad diferente a la que muestra en su GPS de confianza, ya sea Google Maps o Waze? Esta discrepancia no es una coincidencia, es un reglamento de la Unión Europea y es creada para protegerlo.

Según el artículo 39 del reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), en el que los fabricantes de los vehículos se basan, son quienes hacen que el velocímetro marque un kilometraje mayor al que en realidad va. “El equipo de control utilizado para medir la velocidad real del vehículo no tendrá un margen de error superior a ± 0,5 %”, indican en el mencionado reglamento. La marcha en el auto no puede reflejar una velocidad inferior a la que en realidad circula.

¿Por qué el velocímetro del auto marca diferente velocidad que el Waze o Google Maps? Cuidado con las multas Shutterstock - Shutterstock

En modo de ejemplo, en la normativa aparece la ecuación que relaciona la velocidad indicada (V1) por el velocímetro y la real (V2): 0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h. Si su velocidad real es de 100 km/h, el velocímetro podría mostrar una un poco superior, más de lo que en realidad va.

¿Cuál es la velocidad correcta de tu auto?

Si utilizamos aplicaciones de movilidad como Apple Maps, Waze o Google Maps veremos una velocidad ligeramente diferente a la que nos muestra el velocímetro del automóvil porque calculan la velocidad midiendo el GPS para seguir los cambios en la geolocalización tomando el tiempo de periodo en trayectoria, bajo el ‘Sistema de Posicionamiento Global’, según el medio de tecnología xatakamovil.

Según el reglamento del CEPE que fue adaptado mundialmente, el velocímetro del auto, el cual tiene una imprecisión siempre superior, se mide en un máximo del 10% +4 km/h, según el tipo de rodado. La Unión Europea implementó esta medida para proteger de accidentes y multas por exceso de velocidad.