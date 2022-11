De estacionar mal a tapar la patente: las multas más frecuentes y cuánto hay que pagar por cada una

escuchar

Estacionar mal, tapar la patente, usar el celular o exceder la velocidad son apenas algunas de todas las faltas de tránsito que pueden provocarle una multa a un conductor. En lo que va del año, y contabilizadas solo hasta octubre, tan solo en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 1.908.629 infracciones.

Dentro de la amplia lista de multas, hay algunas que predominan por sobre las otras. Los argentinos, por ejemplo, tienden más a exceder la velocidad permitida o cruzar un semáforo en rojo a manejar sin licencia o sin VTV. Mientras que algunas son conocidas y el común de la gente sabe la pena por incumplirlas, otras tienen sus variantes y por eso LA NACION elaboró una lista de las multas más frecuentes con el monto a pagar por cada una.

1. Exceder la velocidad - 42,1%

Los excesos de velocidad son los más comunes. Del total, 803.751 faltas fueron por esto. Es, además de una de las más peligrosas, una de las más caras; aunque tiene su variante según a cuánto se maneje. Por ejemplo, si se circula a más de 140km/h la multa puede ir entre $30.248 y $302.840 según cuál sea la vía y acorde a lo que informaron desde el gobierno porteño. Por otro lado, también pueden haber infracciones por no respetar la mínima. En ese caso, los montos no superan los $5.299.

El exceso de velocidad es la falta más frecuente

2. Cruzar el semáforo en rojo - 23,4%

Pasar el semáforo con luz indebida es algo que 447.729 personas hicieron en lo que va del año. En ese caso también se tienen en cuenta las arterias, horarios y velocidades, por lo que el monto a pagar por la multa puede ir desde $22.713 a $113.565.

Otra de las más habituales es cruzar un semáforo cuando está en rojo The Global Times

3. Estacionamiento indebido - 20,2%

Estacionar mal es algo bastante común y al igual que muchas faltas, tiene sus variantes. La multa varía según dónde se estacione ya que no es lo mismo tapar una entrada de ambulancias en la puerta de un hospital que dejar el auto en una avenida en horario no permitido. En ese caso, si el auto se deja en lugares de acceso para servicios de emergencia, la multa es de $15.142; si se estaciona en un reservado para personas con discapacidad o rampas para uso de personas con movilidad reducida, el monto se eleva a $22.713; en áreas peatonales, la falta cuesta $22.713 y otros estacionamientos indebidos no superan los $7571.

4. Evasión de peaje - 3,8%

Ya muy lejos de las anteriores aparece la evasión del peaje que si bien tiene porcentaje menor, contabiliza 74.187 incidentes registrados. Avanzar sin pagar o cruzar con la barrera alta gracias a un pago previo son dos ejemplos de lo que “evadir el peaje” significa. En estos casos, la penalización es de $11.356,5.

5. Uso del celular - 2,3%

Cerca de 55.736 personas fueron multadas por conducir y usar el celular al mismo tiempo. Sin embargo, no todas recibieron la misma pena ya que difiere del uso que se le de al dispositivo el monto que se deberá pagar. Lo que se conoce como usos “generales” conllevan una infracción de $7571 mientras que si se usaba para redactar mensajes de cualquier tipo, el monto sube a $15.142.

Manejar mandando mensajes conlleva una multa mayor que si se conduce usando el celular de manera "general" Shutterstock

Otras infracciones y sus montos

Las restantes apenas representan, en conjunto, el 3,7% de las infracciones de trásito en la Ciudad de Buenos Aires pero son en algunos casos, mucho más caras que las antes mencionadas. Por ejemplo, apenas 12.660 personas conducían obstuyendo la visibilidad de la patente o usando la de otro vehículo; ellos tuvieron que abonar $75.710 y $90.852 respectivamente. Manejar sin hacer la VTV o con el trámite vencido tiene una multa de $30.284.

Por otro lado, también aparecen faltas o problemas con la licencia: no tenerla al manejar conlleva una multa de $3785,5; conducir sin haberla sacado, de $30.284 y tenerla vencida de $11.375. Por último, manejar por carriles exclusivos (metrobús, por ejemplo) se penaliza con una multa de $5299, no respetar las indicaciones de las autoridades con una de $5299 y no contar con los elementos necesarios para circular (oblea de VTV o certificado) sube a $7571.

Temas Autos