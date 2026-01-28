Desafió a la muerte, se convirtió en leyenda y hoy le da nombre a un cambio histórico

Existen algunos nombres que simplemente no se pueden inventar: se heredan. Ya vienen precargados de épica. Aquel 25 de julio de 1875, en la pequeña localidad andaluza de Constantina, al noreste de Sevilla, un toro saltó al ruedo y pasó a la historia.

Porque antes de ser un superdeportivo híbrido de más de 900 caballos, antes incluso de convertirse en uno de los lanzamientos más relevantes de una automotriz de lujo, Temerario fue un nombre.

Y, como ocurre con los nombres que pesan, no nació en un laboratorio ni en una mesa de marketing, sino en una tarde de verano que quedó grabada en la memoria colectiva y cambió para siempre el significado de esa palabra.

Automobili Lamborghini eligió Temerario para bautizar a su nuevo superdeportivo híbrido

Temerario no fue un toro más. Aquella jornada terminó convirtiéndose en una referencia de bravura extrema dentro de la tauromaquia española. Ciento cincuenta años después, ese mismo nombre vuelve a cobrar vida, aunque ya no sobre arena ni frente a los toreros de la época, sino sobre asfalto y fibra de carbono.

Automobili Lamborghini eligió Temerario para bautizar a su nuevo superdeportivo híbrido, cuyas primeras unidades comenzarán a llegar a manos de los clientes durante el primer trimestre de 2026.

El último Lamborghini ´Temerario´ toma su nombre de un toro del siglo XIX

Desde sus orígenes, la marca fundada por Ferruccio Lamborghini construyó su identidad alrededor de la figura del toro bravo. No como un simple emblema, sino como una declaración de principios: potencia sin concesiones, temperamento indomable y una relación visceral con la mecánica.

La historia original se remonta a aquella corrida de 1875, cuando el toro —perteneciente a la ganadería de Begoña, aunque algunas crónicas lo vinculan con Miura y otras con el hierro del marqués de Villavilviestre— compartió cartel con otro ejemplar célebre: Barrabás. Juntos formaron una dupla que desafió los límites conocidos de resistencia y fuerza.

Las primeras unidades comenzarán a llegar a manos de los clientes durante el primer trimestre de 2026

Los registros de la época son contundentes. Temerario soportó nueve varas y mató seis caballos. Su comportamiento en el ruedo fue descrito como una combinación poco frecuente de fiereza, fijeza y acometida constante. No retrocedía. No se rendía. Ese espíritu es el que Lamborghini decidió recuperar siglo y medio después.

El Temerario inaugura una nueva etapa técnica para la casa de Sant’Agata Bolognese. Se trata de un High Performance Electrified Vehicle (HPEV) y del primer Lamborghini de producción equipado con un motor V8 biturbo capaz de alcanzar las 10.000 revoluciones por minuto, una cifra impactante incluso dentro del universo de los superdeportivos.

El interior del nuevo Lamborghini Temerario

“Al igual que aquel toro que asombró al mundo en 1875, nuestro nuevo auto representa un desafío directo a lo convencional”, explicó Stephan Winkelmann, presidente y CEO de Automobili Lamborghini. Y agregó: “‘Temerario’ significa ser valiente, atrevido y capaz de superar cualquier límite sin miedo al fracaso. Con este modelo, estamos honrando esa casta histórica mientras definimos el futuro de nuestra marca”.

El sistema híbrido eleva la potencia total por encima de los 920 CV, confirmando que la electrificación no implica renunciar al carácter en un deportivo. Por el contrario, puede funcionar como una herramienta para amplificarlo.

Es el primer Lamborghini de producción equipado con un motor V8 biturbo capaz de otorgar unos 920 CV y alcanzar las 10.000 revoluciones por minuto

El diseño también acompaña esa narrativa. “Sus líneas tensas, ángulos marcados y postura agresiva evocan el instante previo a la embestida, cuando el toro concentra toda su energía antes del ataque”.

Así, el Temerario se convierte en un puente entre siglos; entre una plaza de toros del sur de España y una fábrica en Emilia-Romaña. En un mundo que avanza hacia la electrificación, Lamborghini eligió hacerlo sin desprenderse de su ADN. Y para lograrlo, volvió a buscar inspiración donde todo empezó: en una historia real, escrita a fuerza de coraje, resistencia y carácter. Porque hay nombres que, por más que se intente, no se inventan. Se heredan.