Después de la multa por manejar en ojotas: ¿Qué calzado está permitido y cuál no?

El cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen (exPavón) y 25 de mayo, a metros de la estación de trenes del ferrocarril Roca de Lanús, se convirtió este fin de semana en el escenario de un nuevo siniestro vial. El conductor de un Renault Logan, quien manejaba en ojotas, embistió por la espalda a tres mujeres.

Fernando González, licenciado en Accidentología vial, analizó las imágenes en LN+, donde indicó: “El conductor nunca da señales de modificar la dirección del auto”, sostuvo el especialista.

Multa por manejar en ojotas: ¿Qué calzado está permitido y cuál no?

“Aunque no exista una reglamentación que lo impida, conducir en ojotas está completamente desaconsejado”, sostuvo González, en relación al calzado que llevaba puesto el conductor de 37 años. “Por eso, la única forma de hacer una contravención por manejar con ojotas es que se arrastre alguna otra falta que agrave la situación -aclaró-”.

Según una normativa de la Ley de Seguridad Nacional Vial, el calzado adecuado para evitar las infracciones es todo aquel de tipo “cerrado que, siendo abiertos, sujeten la parte anatómica dorsal, plantal y lateral, con suela antideslizante que permita la sujeción a la goma de recubrimiento de los pedales”. La medida tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito.

Impresionante arrollamiento en Lanús: atropelló a tres mujeres que cruzaban una avenida

En palabras de González, “el sector de los pies es clave. Se lo puede asociar al factor femenino, que normalmente usan tacos o sandalias. Pero los hombres también: una costumbre que muchos conductores hacen es, por ejemplo, al salir de un partido de fútbol, manejar descalzos”.

Consultado sobre el accionar del conductor, González apuntó: “Lo que se va a discutir con los peritos de la investigación son las señales que da el vehículo antes de las colisiones”. “En las imágenes se ve claramente que, antes del primer impacto, el brazo izquierdo del conductor está relajado”, analizó el especialista.

¿Se puede manejar con zapatos con taco?

Uno de los grandes interrogantes para las mujeres a la hora de manejar es si pueden utilizar zapatos con taco Freepick

Como lo que no está prohibido está permitido, la mayoría de los calzados altos que utilizan frecuentemente las mujeres, con plataformas o con tacos aguja, están permitidos si cumplen con los requisitos anteriores.