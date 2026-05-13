Un adolescente de 16 años baleó la casa de un compañero de escuela en Lanús

Un joven de 16 años baleó la casa de un compañero de su escuela en Lanús. La situación impactó a los vecinos de la cuadra que, durante la madrugada, escucharon los ruidos. Luego de que la familia de la víctima denunciara a la policía lo ocurrido, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la casa del menor.

El hecho ocurrió el pasado viernes 8 de mayo, aunque las imágenes de lo ocurrido se viralizaron este miércoles. Fue cerca de las 0.20 que el joven, identificado como C.A., se acercó al hogar en la calle Hernandarias al 4300 con un arma de fuego. Apuntó contra la casa y disparó. Tras ello, corrió para alejarse rápidamente.

Un joven de 16 años disparó contra la casa de su compañero de escuela en Lanús

Una hora y media después volvió a la vivienda y disparó otra vez. En este momento fue captado por las cámaras de seguridad que estaban en la entrada de la casa. Corriendo por el medio de la calle, se paró por un segundo frente al hogar con una campera azul oscuro, un pantalón azul, una gorra negra y zapatillas blancas y disparó por segunda vez.

Tras ello, la madre del menor residente en el hogar llamó a la policía y denunció lo ocurrido, que quedó en manos de la fiscal Natalia Milione de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús y el Juzgado de Garantías del Joven. Fue ella quien solicitó la certificación del domicilio del joven y que se realice un allanamiento de urgencia. Los dos menores de edad van a la Escuela N°77 de Lanús.

Los disparos impactaron contra el exterior de la vivienda en Lanús

Fue entonces que titular de la comisaría novena de Lanús junto al Grupo Táctico de Operaciones (GTO) llevaron a cabo el allanamiento en el hogar en Villa Diamante. Allí encontraron al joven responsable de los disparos y a su madre. Rastrearon la vivienda donde no encontraron armas de fuego. Sin embargo, secuestraron la ropa que usó el menor durante le hecho.

Además, la policía investiga un video publicado por un usuario de Instagram que documenta lo ocurrido desde la esquina de la cuadra. Allí, alguien filma el momento que el chico corre hacia la casa, dispara, y corre. “Jajaj que bardoo”, escribió el usuario con un emoji de una cara riéndose. Según el medio local Diario Conurbano, también analizan otra publicación donde habría escrito: “Pónganse pillos porque hay balas para todos”.

El joven no fue detenido pero sí fue notificado de que le abrieron una causa por abuso de armas.