Las normas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires cambiaron en este último tiempo. Con el objetivo de agilizar el tránsito y descontracturar algunas zonas de alta densidad de vehículos, desde la gobernación porteña se fueron modificando algunas reglas que ampliaron, en algunos casos, los lugares donde se puede estacionar.

Por eso, para evitar cualquier tipo de confusión y evitar multas por mal estacionamiento, se confeccionó una guía práctica para aplicar antes de elegir dónde dejar el auto. Además, es posible chequear en tiempo real si una zona seleccionada está habilitada para estacionar, algo que se detallará a continuación.

En un primer inicio, se podría decir que solo hay tres reglas para estacionar y que en torno a ellas es que gira la vigencia de la norma.

En las calles, se puede estacionar en ambos lados las 24hs del día.

se puede estacionar en del día. En las avenidas, está permitido únicamente entre las 21 y 7hs los días hábiles y en cualquier horario en fines de semana y feriados, en ambos lados.

está permitido únicamente entre las y en en en En los pasajes, arterias que tengan Metrobus, calles de convivencia y en el espacio paralelo a ciclovías, está prohibido las 24hs, todos los días.

Con esa información es fácil identificar cuándo sí y cuándo no estacionar. No obsante, pueden existir excepciones que estarán debidamente señalizadas. Es decir, si la norma indica que en tal calle se puede estacionar pero hay un cartel que indica lo contrario, estará prohibido. Por ende, las reglas tienen vigencia siempre y cuando no esté señalizado lo opuesto. Incluso puede ocurrir, por ejemplo, que en una arteria esté prohibido pero la señal de tránsito indique un tramo en el que sí se puede frenar.

Dónde está prohibido estacionar siempre

En las paradas de colectivos y taxis, sobre la línea amarilla del cordón, ochavas, sendas peatonales y rampas en las esquinas; a cincuenta metros de cada lado de los pasos ferroviarios a nivel, entradas de garage, entradas de edificios donde se desarrollan espectáculos públicos en los horarios indicados, en las puertas de las comisarías y cuarteles de bomberos y sobre las ciclovías está siempre prohibido estacionar.

Hay que mirar las señaléticas para evitar problemas; este caso, un pasaje donde ahora directamente no se puede estacionar las 24hs del día Rodrigo Néspolo

Las delimitaciones continúan y hacen referencia también a colegios, templos, hoteles y hasta zonas de carga y descarga de productos. Todas estas aclaraciones están publicadas en la web oficial del gobierno porteño, en la solapa que indica “prohibiciones generales de estacionamiento”, al final de la página.

Lugares habilitados para estacionar, pero tarifados

A fines de junio empezó a funcionar en algunos barrios porteños el sistema de estacionamiento medido que implica, en pocas palabras, el cobro por estacionar en la vía pública. Si bien existen los parquímetros en algunas áreas, el GCBA habilitó el pagó online a través de la aplicación Blinkay, la cual se puede descargar sin costo y abonar lo señalado con tarjeta de débito o crédito y MercadoPago.

Si bien la aplicación solicita un registro para ser utilizada, hay una forma de abonar de manera anónima utilizando un link diferenciado a la app y yendo al apartado “estacionar sin registrarme”, donde se deberán ingresar algunos datos para luego poder abonar con los medios antes mencionados.

Las zonas de la Ciudad de Buenos Aires en las que está activo el sistema de estacionamiento medido

Las zonas afectadas por esta normativa son las comprendidas por los barrios de San Telmo, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta que, a su vez, están divididas por franjas: algunas tienen tarifa simple (es fija, delimitada por horario y tiempo) y otras funcionan con tarifa progresiva, que actúa de la siguiente manera.

La tarifa arranca en $81 y aumenta un 30% respecto al valor de aumento de la hora anterior hasta llegar a la cuarta. Es decir, a esos $81 iniciales hay que hacerle un recargo del 30% para calcular el precio de la segunda hora ($105,30) para luego sumar ese valor al inicial, dando un total de $186,30. Es sobre ese número que se computa un nuevo incremento del 30%, que se suma al valor vigente y eleva el precio a $323,19.

Nuevo sistema de estacionamiento medido Ricardo Pristupluk

Ese procedimiento se hace cuatro veces. Al momento que la cuenta de $501,15 (es decir, cuatro horas de permanencia en la calle), se empieza a cobrar $177,96 por cada hora extra que pase. Es posible, además, pagar en los comercios adheridos en efectivo. Este sistema está vigente de lunes a viernes de 8 a 20hs, sábados de 8 a 13hs y no rige los domingos y feriados.

Los residentes de esos barrios no pagan tarifa... por un auto

Quienes vivan en los barrios antes mencionados, sobre las arterias tarifadas, tienen un beneficio para poder estacionar sin pagar. El mismo solo rige en un radio de 300 metros respecto a su domicilio y no garantiza un lugar sino solo la exención de pago.

La letra chica de este beneficio es que es únicamente para un vehículo por persona, domicilio y titular o autorizado del vehículo. Es decir, si una familia pretende hacerlo con sus dos autos, deberá elegir uno para que quede eximido, el otro abonará como si fuese un auto cualquiera.

Para solicitarlo hay ingresar al link correspondiente y contar con una serie de requisitos, que se detallan a continuación:

DNI o servicio con domicilio dentro de la zona tarifada.

Número de partida de ABL del domicilio.

Cédula verde o azul del vehículo en cuestión.

No tener deudas del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito. No obstante, explican desde el gobierno porteño, se puede acceder al beneficio aún teniendo deudas siempre y cuando sean saldadas dentro de los 12 meses de vigencia.

Este beneficio es anual y se renueva automáticamente todos los años, sin la necesidad de que se aporten datos nuevos o se tramite de cero. Siempre y cuando no se cambie de domicilio, se encuentren errores o incongruencias en el proceso o bien no se haya saldado la deuda antes mencionada.

Cómo consultar en tiempo real si se puede estacionar

Si toda esta información es difícil de retener, para algo existen las inteligencias artificiales. El chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, Boti, permite hacer un chequeo en tiempo real sobre si una arteria tiene permitido -o no- el estacionamiento. Para ello hay que iniciar una conversación por WhatsApp con el +54 9 11 5050-0147 y escribir “¿Puedo estacionar?” (la gramática no es necesaria).

El comando "¿Puedo estacionar?" o bien "Estacionamiento" activa las opciones del Boti

Una vez escrito eso, se despliega un panel de opciones donde se puede elegir orientación sobre la ubicación actual (habrá que compartirla con el bot en ese momento) o por dirección, donde se deberá escribir manualmente el lugar a consultar.

Se puede mandar ubicación actual o bien ingresarla a mano