El auto más barato de la Argentina bajó $1 millón en enero de 2026

Este año comenzó con movimiento en la industria automotriz. Por un lado, varias terminales desembarcaron en la Costa argentina con stands que exhiben modelos recientemente lanzados o próximos a arribar al mercado local. Pero, además, enero trajo una novedad poco habitual en materia de precios, ya que el auto más accesible del país registró una baja en su precio respecto del mes anterior.

El protagonista es el Renault Kwid, que desde su regreso al mercado local con un restyling logró posicionarse como el auto más barato de la Argentina. En diciembre, este citycar tenía un precio de $26.510.000, pero para el primer mes del año la marca del rombo aplicó una rebaja del 3,7%, por lo que ahora cuesta $25.540.000.

Como resultado de esta estrategia comercial, durante enero se necesitan $25,5 millones para acceder a un auto 0km en la Argentina, lo que representa $970.000 menos que el mes anterior.

La versión Iconic Bitono cuenta con carrocería bitono, como su nombre lo indica

El segundo más económico del mercado es el Fiat Mobi, citycar del Grupo Stellantis. En enero, el modelo más accesible de la marca italiana se comercializó a $27.070.000 y registró un incremento del 1,6% en comparación con el mes anterior.

El ranking se completa con el Hyundai HB20, éxito en Brasil y que desembarcó en la Argentina durante los últimos meses de 2024. Se ofrece en tres versiones y su variante de entrada tiene un precio de $27.600.000.

Cómo es el Renault Kwid

La primera generación del Renault Kwid en la Argentina logró comercializar más de 45.000 unidades y, tras su salida del mercado, regresó en diciembre de 2024 con una serie de cambios. Actualmente se ofrece en dos versiones, Iconic Bitono y Iconic Outsider, ambas producidas en Brasil.

Las dos propuestas presentan algunas diferencias, aunque mantienen la misma esencia. La variante Iconic Outsider se incorporó al portfolio en abril de 2025 y se distingue por sumar barras en el techo y paragolpes delantero y trasero con detalles en amarillo citrón. A diferencia del Iconic Bitono, no cuenta con techo negro, un rasgo que, tal como indica su nombre, sí caracteriza a esa versión.

Además, incorpora la insignia Iconic en la parrilla frontal y reemplaza la toma de 12 V por un puerto USB tipo C, entre otros detalles de equipamiento. A pesar de las diferencias, las versiones cuentan con el mismo precio de lista.

Renault Kwid en su nueva versión Iconic Outsider

Bajo el capot equipan un motor 1.0 L de tres cilindros, que entrega 66 CV a 5000 rpm y un torque de 93 Nm a 4250 rpm. Está asociado a una caja manual de cinco velocidades y, según la marca, registra un consumo mixto de 15,4 km/litro. En el exterior se destaca por sus llantas diamantadas bitono de 14 pulgadas.

En el interior incorpora una pantalla multimedia de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, desde la cual se visualiza la cámara de retroceso, además de contar con dos parlantes y controles de audio al volante.

El modelo ofrece un despeje del suelo de 185 mm y un baúl con una capacidad de 290 litros, que se extienden a 1100 litros si se rebaten los asientos traseros. En materia de seguridad, suma cuatro airbags, dirección eléctrica, alerta de presión de neumáticos, Control Electrónico de Estabilidad (ESP) y Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA).