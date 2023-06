El crucero más grande, caro y lujoso del mundo estará en altamar en 2024 y ni se llega a recorrer

escuchar

Pronto estará en altamar un barco con 20 cubiertas, siete piletas de natación, “el parque acuático más grande sobre el océano”, casino, gran comedor, una pista de hielo y una infinidad de prestaciones más que llegan de la mano de una de las empresas de cruceros más grandes del mundo.

Con un lanzamiento previsto para inicios de 2024, Royal Caribbean presenta Icon Of The Seas, “el crucero más grande del mundo” del que ya casi tiene todos los cupos reservados. Ocho zonas, entre las cuales hay un sector de lujo con ocho suites súper exclusivas, más de 40 propuestas de restaurantes para una experiencia gastronómica de otro nivel e incluso camarotes con capacidad hasta ocho personas son algunas de las tantas particularidades que se destacan en este monstruo marino.

El parque acuático más grande sobre el mar

Acorde a lo que se publica en la página oficial, solo hay disponibilidad para viajes de siete noches con capacidad limitada. En el momento de publicación de esta nota, quedan pocos lugares para las fechas de febrero 2024 y la disponibilidad recién se acomoda para viajar en agosto, septiembre u octubre de ese mismo año.

Los valores parten de los €2016 por persona, valor que promedia aproximadamente los 288 euros la noche. Todas las salidas se hacen desde el puerto de Miami, Florida, Estados Unidos y según la fecha elegida se hace un recorrido que puede incluir las islas caribeñas de St. Maarten (Países Bajos), Basseterre (San Cristóbal y Nieves), Islas Vírgenes (Estados Unidos) o Roatán (Honduras) así como las playas mexicanas de Cozumel o Puerto Costa Maya y un día en Las Bahamas. Pero quizás los paisajes y costas por los que pase no sean la principal atracción porque esta embarcación de 20 cubiertas tiene tanto para hacer que ocho días son insuficientes: no se puede recorrer entero.

El lujo y la exclusividad, dividido en 20 cubiertas

Alguna de las tantas áreas de pileta del barco

En total, y sin contar a la tripulación, pueden viajar más de 500 personas y tan solo en la cubierta tres, la primera a la que tienen acceso los huéspedes, ya hay más de 140 camarotes. Las habitaciones tienen prestaciones de todo tipo y hay económicas con vista al interior que rondan los 14m² hasta las más lujosas con 164m², balcón y patio. Pero perderse en la inmensidad de las habitaciones -algunas incluso tienen un tobogán para los más chicos- no sería hacerle honor al resto de la embarcación.

Uno de los atractivos principales es la pista de patinaje sobre hielo que cuenta con shows todos los días GTM

Es un crucero con tantas actividades y espacios que no entra tiempo en el calendario para abarcarlo todo. Hay karaoke, una pista de hielo con shows todos los días, varios teatros, comercios, cafeterías, salas de arcade, siete piletas de natación, una calesita, scape rooms y canchas de basket y fútbol. Como si esto fuera poco, en el exterior hay “lugares para aventureros” con juegos de altura y vértigo y “el parque acuático más grande en alta mar” con toboganes y más.

Algunos de los camarotes tienen balcones privados con vista al océano Royal Caribbean

Como se destacó anteriormente, las propuestas gastronómicas son más de 40 y cada cubierta tiene sus distintos bares y restaurantes. Además de los comedores generales con buffet hay opciones temáticas como el Lou’s Jazz ‘N Blues o Dueling Pianos, lugares recreativos para los amantes de la música, entre otros. Todo esto, claro, incluido en los paquetes que compran los interesados. Lo que varía los valores son los camarotes, siendo las suites más completas las que tienen un mayor precio pudiendo escalar a los €4000 o más por persona.

Uno de los bares y restaurantes tiene pianos para disfrutar de un show musical

Pero hay más. En el mundo naval hay supersticiones y en el turístico, también. Si se observa en detalle, no existe la cubierta trece y no se trata de un error. Una leyenda en los Estados Unidos pone a ese número en el foco de la mala suerte y lo sobrenatural, motivo por el cual no aparece en hoteles ni grandes proyectos. El Icon Of The Seas no fue la excepción.

Un proyecto millonario

Se anunció en 2022 y se prometió para 2024. La construcción comenzó en octubre del año anunciado y como reloj suizo, todo se encamina a cumplir con la fecha estimada. El Categoría 6 de Royal Caribbean es un proyecto que le costó a la empresa US$2.000 millones y acorde a lo que informó The Business Insider, cuando se abrieron las reservas por primera vez la empresa logró su propio récord de ventas en la historia de la compañía.

Los camarotes con vista al exterior son de los más buscados Royal Caribbean

La producción involucró a más de 2000 especialistas no solo para su diseño sino para la construcción del mismo. Ahora que está terminado, lo que restan son las pruebas de navegación. Según reportan portales especializados, el primer viaje fue un éxito pero todavía quedan algunas cuestiones técnicas a resolver que buscan minimizar las vibraciones en las zonas cercanas a la mecánica y reducir la sonoridad de la maquinaria para no perturbar a los huéspedes ni personal a bordo. Se estima que en los próximos meses se hará una segunda y última prueba -a menos que haya algún desperfecto a corregir- antes de recibir a sus primeros pasajeros en enero 2024.

