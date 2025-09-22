El fin de los taxis: la ciudad en la que los autos se manejan solos

El sector de la movilidad continúa avanzando hacia el futuro. Con el correr de los años, nuevas tecnologías irrumpen permitiendo que los procesos de producción sean más eficientes y se remplantee la forma en la que se traslada la gente.

En esa carrera por la innovación, no todas las compañías juegan el mismo rol ni apuntan a los mismos públicos. Algunas automotrices buscan llevar la experiencia de manejo para el usuario a otro nivel, sintiendo una conexión con el auto única; mientras que otras buscan apuntalar su diferencial desde el precio, presentándose en múltiples mercados como una opción accesible para todos los bolsillos.

Además, el sector también hace lugar para aquellas compañías que tienen un enfoque mucho más disruptivo: no apuntan a una mejor experiencia para el conductor o precios bajos, sino que buscan prescindir de él.

Y es en ese sentido que aparece Zoox, una empresa subsidiaria de Amazon y que se centra en la conducción autónoma. Siendo una de las más avanzadas (junto con Tesla) en este campo, dio un paso más al habilitar un servicio de transporte de pasajeros autónomo y abierto al público en Los Ángeles, Estados Unidos.

Se trata de un servicio gratuito con restricciones de circulación que significa una evolución en el transporte global. Anteriormente la empresa ya operaba su vehículo tipo cápsula en las calles cercanas a su sede central de Foster City, California, ofreciendo viajes a sus empleados.

El servicio se lanzó el pasado 10 de septiembre y ofrece viajes a través de la aplicación para smartphones de Zoox. De momento solo se puede viajar a algunos puntos seleccionados de la ciudad como Resorts World Las Vegas, AREA15, Topgolf y otros complejos turísticos y de entretenimiento. Además, la compañía aclaró que con el correr de los meses se irán sumando más opciones.

En un comunicado, Zoox afirmó ser “la primera empresa en la historia en ofrecer un servicio de transporte totalmente autónomo en un robotaxi diseñado específicamente para ello”. Esto se da porque algunos competidores que utilizan tencologías similares, como Waymo (conglomerado Google), May Mobility , Tesla o Cruise (extinta división de General Motors) utilizan vehículos autónomos adaptados de modelos de producción ya existentes.

El motivo de Zoox de apostar por Las Vegas para lanzar su producto y poder testearlo es claro. La ciudad recibe a más de 40 millones de visitantes al año de todas partes del mundo y es foco de algunos de los eventos musicales y deportivos más importantes. La experiencia busca instruir a los usuarios en el uso de la aplicación y el servicio, para posteriormente ser pago y expandirse a otras ciudades, con San Francisco como próximo destino anunciado (sin fecha confirmada por el momento).

“La industria de los vehículos autónomos ha logrado avances notables este año, acercándonos a un futuro de movilidad más segura y accesible. Con el lanzamiento de nuestro servicio de transporte totalmente autónomo, que utiliza un robotaxi diseñado específicamente para este fin, estamos encantados de formar parte de este viaje innovador”, declaró Aicha Evans, directora ejecutiva de Zoox.

El movimiento de la marca establece un nuevo capítulo en la evolución de la movilidad, reforzando no solo la carrera tecnológica del sector, sino que también abre interrogantes sobre el modo en que las ciudades, los usuarios y las regulaciones deberán adaptarse a esta transformación.