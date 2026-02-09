Empezó a operar un nuevo medio de transporte pionero en la región

Recientemente, la Región Metropolitana de Curitiba marcó un hito en la historia de la movilidad urbana latinoamericana con la inauguración oficial del Bondi Urbano Digital (BUD), un sistema de transporte eléctrico y digitalizado que combina tecnología avanzada, sostenibilidad y eficiencia para transformar la experiencia de viaje de miles de ciudadanos.

Desarrollado con tecnología de la empresa CRRC Nanjing Puzhen, el BUD es un vehículo 100 % eléctrico que se inspira en modelos como los vehículos Leves sobre Trilhos (VLT), pero prescindiendo de los trenes y las vías físicas tradicionales. En su lugar, el bondi utiliza guiado por inducción magnética sobre el asfalto, lo que permite su circulación sin necesidad de rieles, reduciendo costos de infraestructura y acelerando los plazos de implementación.

La ruta inaugurada en diciembre recorrió un tramo de cerca de 10 kilómetros, seleccionada por su alta densidad de demanda y por ser un corredor clave dentro del sistema metropolitano, pero que se proyecta extender a más corredores estratégicos de la región metropolitana, con miras a ampliar la red de transporte público digital en los próximos años.

Un híbrido que une lo mejor de cada sistema

Según las autoridades metropolitanas y estatales presentes en la inauguración, el BUD representa una síntesis inteligente entre varios modos de transporte: tiene la capacidad de carga de un tren, la flexibilidad de un bus y la velocidad de un sistema moderno de tránsito urbano.

Este medio de transporte alcanza los 70 km/h AMEP

Con 30 metros de longitud, aire acondicionado y capacidad para hasta 280 pasajeros, este vehículo eléctrico se desplaza a velocidades de hasta 70 km/h, superando los límites habituales del sistema de autobuses tradicionales. La tarifa para los usuarios es la misma que la del transporte convencional en la región, lo que favorece su accesibilidad social.

Tecnología, autonomía y sostenibilidad

Una de las características más llamativas del BUD es su capacidad de operación autónoma, habilitada por sensores, radares y cámaras que monitorean el entorno en tiempo real, aunque por ahora sigue contando con conductores a bordo por razones regulatorias y de seguridad.

Además, al ser 100 % eléctrico y utilizar tecnologías como supercapacitores —que permiten recargas rápidas y eficientes—, el BUD contribuye significativamente a reducir las emisiones de gases contaminantes posicionando a Curitiba, ciudad que se destaca por ser pionera en movilidad sostenible como una ciudad inteligente.

Un símbolo de innovación latinoamericana

Con la puesta en marcha del Bondi Urbano Digital, Curitiba no sólo reafirma su legado histórico de soluciones pioneras en transporte —como el sistema de BRT que ya se comentó en otras columnas y las estaciones tubo— sino que también da un paso concreto hacia el futuro de la movilidad urbana inteligente, integrando digitalización, sustentabilidad y calidad de servicio.

Interior del Bondi Urbano Digital (BUD)

Este avance no sólo tiene repercusión local o nacional, sino que posiciona a la ciudad y a la región como referentes en innovación urbana para toda América del Sur, abriendo el camino para que otras metrópolis exploren soluciones similares en la búsqueda de sistemas de transporte más limpios, eficientes y conectados.