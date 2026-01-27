Patentes 2026 en CABA: por qué algunos autos pagarán más y qué cambia para los híbridos

Los propietarios de vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron a recibir las boletas del impuesto a las Patentes Automotores para el año 2026, con la novedad de importantes aumentos en algunos casos, producto de la variación de la valuación fiscal que sufrieron los vehículos.

Además, entró en ejecución la modificación votada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que recortó beneficios sobre los autos híbridos de mayor gama.

Respecto a los aumentos, desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), explicaron que no hay un aumento de la alícuota ni del impuesto: “La valuación de algunos modelos varió del 2025, lo que indefectiblemente subió los valores de la patente”.

De la misma forma, comunicaron que del total de 1.058.310 vehículos que forman parte del patrón, un 16% tendrán incrementos según las variaciones en la valuación de los mismos, mientras que un 16% pagará menos que en el 2025. A su vez, el 68% no tendrá cambios.

De esta manera, 169.139 vehículos pagarán menos por el impuesto, unos 717.744 mantendrán su tramo, y son 171.427 los que ascenderán a un nuevo tramo en la escala de alícuota. La alícuota efectiva promedio de todo el padrón es del 3,5%. Esto se debe a que el 81% (856.499) de los vehículos se ubica en los tres tramos más bajos de la escala.

Alícuotas efectivas para las patentes de los vehículos en CABA en 2026

Para este año se actualizó la fuente de la tabla de valuaciones utilizada para calcular el impuesto, pasando de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (Dnrpa) a la de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). “Esta decisión se tomó atendiendo a inconsistencias y desactualizaciones previas en la información de la DNRPA. La nueva fuente proporciona valuaciones ajustadas al precio real del mercado automotor, explicando así los saltos de valor en ciertos modelos”, explicaron desde la entidad.

Es a raíz de ese cambio que se observaron variaciones en el pago de patentes en CABA.

Qué pasó con las patentes de los autos híbridos en la Ciudad de Buenos Aires

La AGIP informó que este año los vehículos híbridos en la ciudad con una valuación fiscal superior a $60.000.000, conforme a lo preestablecido en la Ley 6825/2024, deben abonar la totalidad del impuesto, al tratarse de su segundo año de radicación (el primer año de excepción fue el 2025 desde que se sancionó la medida).

En esta medida, puntualizaron desde el organismo, “no quitó ningún beneficio a los híbridos, sino que se trata de una implementación efectiva de lo dispuesto en diciembre de 2024 por la Legislatura porteña, junto al vencimiento del plazo de un año de gracia”. Cabe aclarar que para las valuaciones fiscales de 2026 ese valor se actualizó hasta los $91.150.000 (es decir, que si superan esta valuación este año, en 2028 ya deberán abonar la patente en su totalidad).

En el caso de los modelos híbridos que tuvieron una valuación por debajo de los $60 millones en 2025 cuentan con un 100% de exención durante los primeros dos años, para luego tener reducciones sucesivas del 60%, 40% y 20% en los años siguientes. A partir del sexto año, también deberán abonar la totalidad del impuesto.

Según defendieron desde el Gobierno de la Ciudad, la medida busca “adecuar los porcentajes de bonificación en función de la capacidad contributiva y la valuación fiscal para promover un sistema tributario más equitativo, sin dejar de reconocer el aporte ambiental de estas tecnologías”.

Los beneficios para el pago de la patente

Para el 2026, continúan ciertos beneficios y modalidades de pago. Quienes opten por el pago anticipado de la cuota anual, que implica la cancelación total del impuesto correspondiente a todo el año, obtendrán un 10% de descuento. Esta opción tiene una única fecha de vencimiento, tras la cual solo se podrá abonar en cuotas bimestrales. Además, si se pagaron a término todas las cuotas bimestrales del 2025, se aplicará una bonificación del 10% por buen cumplimiento sobre cada una de las cuotas bimestrales del 2026, siempre y cuando se abonen en fecha.

También se contempla una bonificación del 8,33% anual para quienes adhieran su pago a Débito Automático antes del 30 de abril de 2026, la cual se aplicará en la última cuota del tributo (Cuota 6). Es importante destacar que este beneficio está limitado a personas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y cuyos dominios estén correctamente titularizados.

Para quienes paguen las cuotas bimestrales antes de la fecha de vencimiento cuentan con un 5% de descuento por descuento de pago a término. La primera cuota vence en las siguientes fechas:

9 de febrero: Dominio terminado en 0 a 3, motos y adheridos al débito automático.

18 de febrero: Dominio terminado en 4 a 6.

23 de febrero: Dominio terminado en 7 a 9 y Grandes Contribuyentes.

Además de los casos ya mencionados, se puede aplicar para beneficios impositivos del 100% en las patentes para los siguientes casos:

Personas con discapacidad (incluyendo, a partir de ahora, servicios de transporte)

Excombatientes de Malvinas.

Vehículos eléctricos.

Exención gradual para autos híbridos en los casos y condiciones previamente mencionadas

En cuanto a las exenciones generales, los vehículos que cuenten con más de 25 años de antigüedad dejarán de abonar las patentes.