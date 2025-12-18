El importador de Mercedes-Benz traerá a la Argentina una marca de hiperlujo en 2026: los modelos que llegarán

La división de mayor exclusividad del grupo Mercedes-Benz llegará al mercado argentino en 2026, con modelos orientados al segmento más alto del sector automotor. Su arribo marca un nuevo capítulo para el posicionamiento premium de la automotriz en el país y trae por primera vez un nombre con más de un siglo de historia ligada a la ingeniería alemana.

La confirmación se realizó en una conferencia de prensa organizada por Prestige Auto en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, donde el director comercial de la compañía, Martín Idiarte, anticipó la llegada de Maybach y una ampliación de la oferta deportiva de AMG. “El primer modelo llegará en junio del año próximo y la idea es traer toda la gama”, señaló.

Maybach es la submarca de ultra lujo de Mercedes-Benz, destinada a un público reducido, con vehículos que se ubican por encima de los modelos más sofisticados de la gama tradicional de la estrella. En los principales mercados del mundo, compite de manera directa con referencias como Rolls-Royce y Bentley.

Mercedes-Maybach GLS

A diferencia de esas marcas, Mercedes optó por un modelo integrado: los Mercedes-Maybach se desarrollan sobre plataformas existentes de la compañía, pero con modificaciones profundas en confort, terminaciones, materiales y la experiencia a bordo.

El interior del Mercedes-Maybach Clase S

Su origen se remonta a Wilhelm Maybach, fundador de la marca y uno de los ingenieros clave en los primeros desarrollos de Daimler-Motoren-Gesellschaft, la empresa que daría origen a Mercedes-Benz. Tras su salida de Daimler en 1909, creó su propia compañía, inicialmente enfocada en motores de alta potencia para aeronaves y dirigibles.

Mercedes-Maybach EQS SUV

Recién en la década de 1920, Maybach comenzó a fabricar automóviles de lujo extremo, reconocidos por su refinamiento técnico, su nivel de confort y su producción artesanal. En 1960, Daimler-Benz adquirió Maybach, incorporando la marca a su estructura corporativa. Durante décadas, el nombre quedó inactivo a nivel comercial, aunque preservado como parte del legado histórico del grupo.

A comienzos de los años 2000, Mercedes intentó relanzar Maybach como marca independiente, con los sedanes 57 y 62. El proyecto buscaba competir de manera directa con Rolls-Royce, pero no logró los resultados comerciales esperados y fue discontinuado en 2012.

El interior del Mercedes-Maybach EQS SUV

A partir de entonces, el grupo redefinió la estrategia: dejó de ser una automotriz separada y pasó a convertirse en el nivel más alto dentro de Mercedes-Benz. Así nació la actual denominación Mercedes-Maybach, que identifica versiones especialmente desarrolladas de modelos existentes, con foco en el lujo, el confort y la experiencia a bordo.

Aunque comparten plataformas y tecnología base, los Mercedes-Maybach presentan modificaciones respecto de sus equivalentes tradicionales. La prioridad está puesta en el confort, especialmente en las plazas traseras, con configuraciones pensadas para viajar con chofer.

Mercedes-Maybach GLS

Entre las principales diferencias se destacan: mayor aislamiento acústico, materiales exclusivos y terminaciones específicas, asientos traseros con mayor reclinación y funciones de confort ampliadas y detalles de personalización que no están disponibles en la línea Mercedes, entre otras.

El interior del Mercedes-Maybach EQS SUV

El resultado son vehículos que, según el mercado, pueden costar entre un 30% y un 50% más que un Mercedes-Benz comparable. Se estima que uno de los modelos puestos en la Argentina puede arrancar en los US$360.000. En la actualidad, la gama Mercedes-Maybach está compuesta por:

Clase S Maybach , el sedán insignia

, el sedán insignia GLS Maybach , el SUV de gran tamaño

, el SUV de gran tamaño EQS SUV Maybach , la propuesta eléctrica de ultra lujo

, la propuesta eléctrica de ultra lujo SL Monogram Series Maybach, el Cabrio del listado

Mercedes-Maybach EQS SUV

Se trata de vehículos destinados a un público muy específico, con fuerte presencia en mercados como China, Estados Unidos y Medio Oriente, donde son percibidos como símbolo de estatus corporativo y lujo institucional.

“Vemos un mercado que va a crecer y va a presentar muchas más oportunidades, pero también va a ser mucho más competitivo. Van a llegar muchos autos y vas a competir obvio en precio, pero también en servicios y experiencia. El cliente es cada vez más demandante”, le justificó Daniel Herrero —CEO de Prestige Auto— a LA NACION, sobre el arribo de la marca.

Mercedes-Maybach Clase S

En esa misma línea, Herrero adelantó que el año que viene van a llegar el GT 43, el nuevo CLA y el nuevo GLC. “La idea es traer todo el portafolio internacional, para que el cliente argentino tenga acceso a lo que ve en Europa”.

Su llegada a la Argentina supone elevar la competencia en el segmento premium local, en un mercado históricamente condicionado por restricciones a las importaciones y la alta carga impositiva pero que este año tuvo mayores facilidades para traer nuevos productos y mejores condiciones competitivas.