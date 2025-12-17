Se renovó una popular pickup que podría llegar a la Argentina

Nissan presentó en Australia la nueva generación de su pickup mediana Navara (comercializada en otros mercados, como el argentino, bajo el nombre de Frontier) que se comenzará a vender a finales del primer trimestre del año que viene y comparte plataforma con la Mitsubishi L200.

El diseño exterior integra elementos característicos de otras generaciones anteriores, pero con algunas modificaciones para que tenga un enfoque más moderno. Además, se modificaron sus suspensiones para un mejor andar.

Para su parrilla, integrantes del equipo global de diseño de Nissan viajaron a Australia y se inspiraron en los utilitarios modificados que veían por las calles. De ahí surgió el diseño en forma de barra frontal que sugiere un protector tipo Bull Bar, con el objetivo de “generar una presencia imponente”.

Nueva Nissan Navara 2026 (Frontier) presentada en Australia

Cuenta con un diseño de tres ranuras en la parte superior de la parrilla que remite a la Navara D21 (Frontier del 1986 a 1992), mientras que los faros delanteros en forma de C se integran con la parrilla, un sello recurrente en los últimos SUV de la marca. Dentro de la propia parrilla también se incorpora un patrón compuesto por pequeñas V dentro de la rejilla.

La versión tope de gama PRO-4X agrega algunos elementos distintivos, como los detalles exteriores en negro y color Lava Red, barra deportiva negra, llantas negras de 17” con neumáticos all-terrain 265/65 R17 y enganche de remolque de serie. En el interior, incorpora detalles Lava Red, asientos con cuero combinado y costuras de alto contraste.

En lo que es la tecnología incorpora una pantalla táctil de 9” con Android Auto y Apple CarPlay junto a un tablero digital TFT a color de 7”. Desde la pantalla central los usuarios acceden además a MyNISSAN con servicios conectados: donde se puede establecer el control remoto de climatización, llamada de emergencia, rastreo de vehículo robado y apertura/cierre remoto de puertas. Las versiones ST-X y PRO-4X suman cargador inalámbrico.

La seguridad consiste en ocho airbags y un completo paquete ADAS que incluye: asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, asistente ante aceleración involuntaria, alerta de salida de carril con intervención de emergencia, alerta de punto ciego con asistente de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero y control de de crucero adaptativo en algunas versiones.

Toda la gama incorpora un motor turbodiésel de 2.4 litros con 200 CV y 470 Nm, asociado a una transmisión automática de seis marchas. Su consumo combinado es de 7,7 L/100 km. Se ofrecerá en dos sistemas 4x4. En versiones seleccionadas, el sistema Easy 4WD cambia automáticamente entre 4x2 y 4x4 e incluye bloqueo electrónico trasero.

Las versiones ST-X y PRO-4X suman Super 4WD, con tracción permanente en alta y siete modos de manejo según el terreno: Normal, Eco, Ripio, Nieve, Barro, Arena y Piedra. Toda la gama ofrece una capacidad de remolque con freno de 3500 kg.

Su precio y más detalles y especificaciones se anunciarán cerca de su llegada a concesionarios en el primer trimestre de 2026. Por el momento, no hay fecha confirmada para su arribo a la Argentina. De momento, empezarán a llegar las unidades producidas en México para el mercado local tras la salida industrial de Nissan en el país.