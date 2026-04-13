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El líder de una automotriz fue elegido como el segundo CEO más influyente de la Argentina

El informe del Thought Leaders 100 de este año estableció cómo se posicionan las principales terminales y sus ejecutivos en el país

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Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, se posiciona segundo en el ranking general de los CEO, según el ranking Thought Leaders 100
Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, se posiciona segundo en el ranking general de los CEO, según el ranking Thought Leaders 100Tadeo Bourbon

En un escenario donde el liderazgo empresarial ya no se define únicamente por resultados económicos, sino también por capacidad de influencia, exposición pública y construcción de narrativa, el ranking Thought Leaders 100 volvió a generar un mapa corporativo local.

Elaborado a partir de millones de datos —que incluyen presencia en medios, actividad digital y participación en eventos—, el informe permite identificar qué empresas y ejecutivos logran mayor protagonismo en la conversación pública.

La industria automotriz registró una mejora en la producción y le pidió a provincias y municipios que bajen impuestos y tasas

Dentro de ese esquema, la industria automotriz mantiene un lugar relevante aunque todavía lejos del liderazgo general. El sector se ubica como el tercero con mejor desempeño agregado, por detrás de servicios financieros y energía, lo que refleja su peso estructural en la economía, pero también una menor capacidad relativa para dominar la agenda pública.

La industria automotriz mantiene un lugar relevante en la economía argentina
La industria automotriz mantiene un lugar relevante en la economía argentinaMaximiliano Amena

Al analizar el ranking general de empresas, la mejor posicionada del sector es Renault, que alcanza el cuarto lugar con un puntaje de 5100. Se trata de la única automotriz dentro del Top 5, en un listado liderado por YPF, Galicia y Mercado Libre.

Más atrás aparecen Ford (7°) y Toyota (9°), que también logran meterse dentro del Top 10, mientras que el resto de las terminales se ubican en: Volkswagen (29°), Stellantis (30°), Mercedes-Benz (34°), Nissan (63°) y General Motors (76°).

Renault también fue la automotriz mejor posicionada en el ranking general de empresas
Renault también fue la automotriz mejor posicionada en el ranking general de empresas

El informe no mide variables tradicionales como ventas o producción, sino dimensiones vinculadas a la construcción de influencia, como pueden ser presencia mediática, engagement digital, networking ejecutivo y participación en eventos.

La influencia de los CEO

El análisis de ejecutivos muestra un patrón similar. El sector automotor logra colocar figuras en posiciones destacadas.

El mejor ubicado es Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, que se posiciona segundo en el ranking general de los CEO. En el cuarto lugar aparece Martín Galdeano, titular de Ford en la región, consolidando a ambas compañías también en el plano individual.

Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina.
Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina.

En el listado también aparecen Martín Zuppi (Stelantis; 13°), Gustavo Salinas (Toyota; 14°) y Daniel Herrero (Prestige Auto; 19°).

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