El récord histórico que se rompió en 2025 y que prometería repetirse en 2026

El mercado de autos usados cerró 2025 como el mejor año desde que se tiene registro, con 1.887.024 transferencias. Este firme desempeño estuvo impulsado, en gran parte, por las 151.994 operaciones concretadas durante diciembre, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Esa cifra anual marcó un récord histórico en la venta de vehículos de segunda mano, al superar lo registrado en 2013, año en el que se contabilizaron 1.855.032 unidades. “2025 mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevó a cabo durante el año mostró sus resultados en el sector”, afirmó Alberto Príncipe, presidente de la CCA.

En lo que respecta a los modelos más comercializados en la Argentina no hubo grandes sorpresas, ya que el liderazgo fue para el Volkswagen Gol y Trend, que acumuló 104.581 transferencias a lo largo de todo el año. En el segundo lugar se ubicó la Toyota Hilux, con 74.097 operaciones y cerró el podio el Chevrolet Corsa y Classic con 55.501 transferencias.

De esta manera, así quedó configurado el top 10 de autos más vendidos:

Volkswagen Gol y Trend: 104.581

Toyota Hilux: 74.097

Chevrolet Corsa y Classic: 55.501

VW Amarok: 50.957

Ford Ranger: 50.552

Ford EcoSport: 39.401

Toyota Corolla: 38.205

Peugeot 208: 38.079

Fiat Palio: 35.938

Ford Ka: 33.516

El Volkswagen Gol y Trend fue el modelo con mayor cantidad de transferencias

Otro de los indicadores que surge del informe de la CCA es el crecimiento por provincias durante el período enero-diciembre. En ese ranking, Formosa se ubicó en el primer lugar con un incremento del 29,6%, seguida por Santiago del Estero, que registró una suba del 25%. En el tercer puesto apareció Neuquén, con un crecimiento del 23%.

En contraposición, la Ciudad de Buenos Aires fue una de las jurisdicciones con menor avance, al mostrar un aumento del 3,1%; mientras que la provincia de Buenos Aires también quedó entre las de menor crecimiento, con una suba del 6,3%.

¿Qué se espera para el mercado de autos usados este año?

El directivo de la CCA dijo: “2026 nos enfrenta a desafíos. Uno es trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas de las unidades, herramienta fundamental que hoy todavía se encuentran fuera de los valores adecuados. Además, estamos actualizando a nuestro sector de todo el país, de herramientas tecnológicas actualizadas tendientes al mejoramiento de la comercialización de los stocks y a la interacción dentro de un sistema tecnológico eficaz”.

“El desafío de lograrlo se verá reflejado en un mejor acceso del público a la compra de un auto usado y por ende del crecimiento en el volumen de ventas por parte de las agencias de la Argentina. En cuanto a expectativas, debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia sobre como evolucionaran las ventas durante este año”, cerró.