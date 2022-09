Tesla: llega el camión antes de fin de año

Allá por 2017, la compañía de Elon Musk presentó por primera vez al Semi, un camión completamente eléctrico, con la promesa de un lanzamiento comercial en América del Norte y Europa para 2019. Sin embargo, como también sucedió con la enorme SUV eléctrica -la Cybertruck-, los plazos pautados inicialmente se fueron postergando, y la imagen de un escenario rutero con camiones autónomos se fue desdibujando. Hasta ahora.

Hace poco Tesla publicó en su página web oficial nuevas imágenes del camión eléctrico, y Musk confirmó que las primeras entregas se llevarán a cabo a finales del 2022.

El Tesla Semi muestra algunas diferencias con la versión original.

Todos los detalles: cómo será el Semi

Las imágenes del Semi se viene filtrando desde hace varios años, después de la presentación del primer prototipo en 2017; se tomaron fotos del camión en recorridos por las fábricas de Tesla, y hasta recargando sus baterías en una estación de Nevada. Así y todo, los detalles sobre el diseño y la mecánica finales del vehículo no se habían confirmado; y de hecho siguen sin confirmarse oficialmente, aunque en el sector especulan que si las entregas prometidas para finales del año en curso se cumplen, se podría estar hablando de la versión definitiva.

Hace poco el sitio web de Tesla publicó nuevas fotos del Semi Tesla.

Una de las diferencias que muestra en comparación al primer Semi presentado es que las ruedas traseras no están cubiertas, sino que adoptan un formato estándar de un camión de transporte pesado. Otra novedad es que ahora el camión cuenta con espejos retrovisores, que originalmente no estaban porque se reemplazarían por cámaras.

Por otro lado, en el sitio web actualizado figura que la versión de producción del Tesla Semi estará equipada con tres motores independientes en los ejes traseros, en comparación con los cuatro de las especificaciones iniciales.

Entre varias fotos filtradas, se capturó a un Tesla Semi haciendo una recarga en una estación de Nevada.

En materia de números, se mantuvieron los datos compartidos en su momento. El Semi contará con dos versiones de batería: una con 483 kilómetros de autonomía, y otra con 804 kilómetros de autonomía con la carga completa. Si bien no se reveló la potencia de las baterías, se especula que, para alcanzar la autonomía establecida, deberían ser de 600 kWh y 1.000 kWh respectivamente.

Una novedad en relación al funcionamiento de las baterías es que, usando los “Tesla Semi Chargers”, podría completarse una carga de hasta el 70% en 30 minutos.

En cuanto a velocidad, el vehículo descrito por Musk como “una bestia potente, eficiente, eléctrica que representa al futuro de los camiones”, podrá acelerar de 0 a 96 km/h en solo 20 segundos. Su peso bruto combinado con un remolque cargado es de 37.195 kilos.

Cerró la preventa del Tesla Semi

Otra de las novedades que dieron de qué hablar con respecto al próximo lanzamiento de la bestia eléctrica es que ya no es posible hacer una reserva del modelo en el sitio web de Tesla. Las posibles explicaciones podrían ser dos: que ya alcanzaron su tope previsto de producción y prefieren no comprometerse con entregas que no podrán realizar; o que va a haber una actualización en el precio del Semi, considerando que desde el precio estimado en 2017, pasó mucha agua debajo del negocio del magnate.

Estos fueron los precios publicados en 2017:

Semi con 483 km de autonomía: US$150.000

Semi con 804 km de autonomía: US$180.000

Monto para hacer una reserva del Semi: US$20.000

Tesla viene prometiendo la llegada del Semi desde 2017, cuando Musk hizo la presentación del primer prototipo.

Otra de las promesas que hizo Tesla es que, comparando el consumo y los gastos que supone un camión estándar, frente al Semi, podrían ahorrarse US$200.000 en los primeros tres años de uso. “Cargar con electricidad es casi tres veces más barato por milla que una recarga de combustible con diésel. Los conductores van a ver ahorros de combustible estimados de hasta US$200.000 en los primeros tres años de propiedad. Con la posibilidad de hacer diagnósticos; contar con actualizaciones de software inalámbricas; tener menos partes, y requerir menos service, podría pasarse menos tiempo en los centros de mantenimiento, y más tiempo en las rutas”, se explicó en el comunicado oficial.