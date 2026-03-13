En alianza con un banco, una automotriz lanza financiación de hasta $19,5 millones a tasa 0 para sus autos

La financiación es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado automotor argentino. Son varias las automotrices que renuevan mensualmente sus líneas de crédito con el objetivo de aumentar su volumen de ventas y, en esa línea, Kia confirma, en alianza con el banco Santander, préstamos a tasa 0 para varios de sus modelos.

En este caso, la iniciativa alcanza a los K3, Seltos y K2500 en un stock limitado a 100 K3, 50 Seltos y 50 K2500 unidades para cada uno de ellos. El préstamo tiene un monto máximo de $19.500.000 a tasa nominal anual del 0%. El sistema es de amortización francés y tiene un plazo mínimo de 12 meses y uno máximo de 18 meses.

El proceso se inicia en todos los concesionarios oficiales de Kia de la Argentina y ya se encuentra disponible para todos los interesados.

Para el Kia Seltos, la financiación máxima es de $19.500.00 a 12 meses y de $14.500.000 a 18; el K3 tiene un crédito máximo de $18.500.000 a 12 meses y $14.500.000 a 18 mientras que el K2500 cuenta con un monto máximo de $19.000.000 a 12 meses y $14.500.000 a 18.

Cómo es el Kia Seltos, uno de los modelos incluidos en la financiación

El Kia Seltos se comercializa en una única versión en el país con un motor 1.5 MPI (inyección multipunto) asociado a una transmisión automática CVT, una potencia máxima de 113 CV y un par máximo de 144 Nm.

A su vez, incluye un sistema de selección que permite elegir el modo que mejor se adapte al estilo de conducción (Normal, Sport y Smart) y terreno (Nieve, Barro y Arena).

El Kia Seltos está dentro del plan ofrecido por la marca Kia Argentina

Puertas adentro, equipa un tablero instrumental de 10,25″ y una nueva central multimedia de 8″, con conectividad a Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y techo panorámico con apertura eléctrica.

Por último, en términos de seguridad equipa 6 airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad, alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros y las siguientes ayudas a la conducción: Sistema de Asistencia de Mantenimiento de Carril, Sistema de Asistencia de Seguimiento de Carril, Sistema de Asistencia de Pre-Colisión Frontal, Control de Velocidad Crucero Adaptativo y Sistema de Control de velocidad máxima.

El Kia K3, uno de los autos del año, financiado

El vehículo que la automotriz introdujo en el mercado argentino se convirtió en el auto del año, según la prensa especializada. Tal como viene pasando con las últimas presentaciones de Kia, este K3 adopta el lenguaje de diseño Opposites United de la marca, que busca fusionar conceptos contrapuestos para que convivan en armonía. Y lo primero que hay que destacar es que este K3 presenta medidas que están más cerca del segmento superior que del suyo: 4,545 m de largo, 1,765 m de ancho, 1,475 m de alto y 2,67 m de distancia entre ejes. Y en el caso del sedán, el baúl tiene una capacidad de excepcionales 544 L.

Central multimedia con pantalla de 10,25” y que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay por Bluetooth o cable, control de velocidad crucero, puertos de carga delantero USB (A y C), cámara de retroceso, cargador Inalámbrico para celulares, encendido automático de luces, puertos de carga traseros (2 USB C), techo panorámico, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, tablero digital también de 10,25”, climatizador bizona, luz ambiente y más, son parte del profundo equipamiento de confort y tecnología que ofrece.

El Kia K3 se ofrece tanto en versión hatchback como sedán

Bajo el capot aparece un propulsor naftero con cadena de distribución de 4 cilindros, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que genera 121 CV a 6300 rpm y 15,4 kgm de torque a 4850 rpm, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades con convertidor de par (secuencial y con levas al volante) mientras que la tracción es delantera.

En seguridad, obtuvo la máxima calificación posible en las pruebas de choque de Latin NCAP.