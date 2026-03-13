Llega un esperado auto híbrido a la Argentina que busca destacarse por su diseño y confort

La electrificación comienza a consolidarse como una tendencia dentro del mercado automotor argentino y, dentro de ese proceso, la configuración que más terreno gana es la híbrida. Este tipo de tecnología combina un motor a combustión con uno eléctrico, que permite reducir consumos y emisiones sin depender completamente de la red de carga. En ese contexto, Citroën presentó su primera propuesta híbrida en el país, el nuevo C4 Hybrid, que se mete de lleno en el segmento C.

Se trata de un hatch fabricado en España, con estética de crossover, que la marca exhibe en el Lollapalooza 2026 y que llega al mercado en dos versiones, Plus y Max, ambas con un enfoque urbano y futurista, con fuerte acento en el confort a bordo, en la tecnología y en seguridad.

El Citroën C4 Hybrid llega en dos versiones

En términos de diseño, ambas versiones lucen una parrilla frontal que integra el nuevo logotipo de la marca, rediseñado para reforzar la identidad visual de Citroën. El capot incorpora líneas marcadas que enmarcan los chevrones con terminaciones en silver chrome, mientras que el frente se completa con ópticas LED con una firma lumínica dividida en tres segmentos horizontales.

En la parrilla frontal resalta el emblema de la marca

En sus laterales, luce unas llantas de aluminio trimaterial pulidas de 17 pulgadas (en sus dos versiones), con diseño diamantado y aerodinámico, que combinan estética y funcionalidad, ya que contribuyen a mejorar la eficiencia del consumo, según la firma.

En lo que refiere a sus medidas, cuenta con 2670 mm de distancia entre ejes y un baúl de 380 litros, ampliable hasta 1250 litros con los asientos traseros rebatidos.

El baúl cuenta con una capacidad de 380 litros

Puertas adentro, ofrece un buen nivel de confort a bordo, con asientos rediseñados y una central multimedia de 10 pulgadas que permite personalización mediante widgets, reconocimiento de voz por comandos y conectividad inalámbrica con smartphones. Por su parte, el tamaño del tablero instrumental depende de cada variante, puede ser de 5,5 pulgadas (en la versión Plus) o de 7 pulgadas (en la versión Max).

En cuanto a la motorización, las dos propuestas están impulsadas por un motor naftero turbo de 1199 cm³ que entrega 136 CV a 5500 rpm y un torque máximo de 230 Nm a 1750 rpm. Este propulsor se combina con un motor eléctrico que aporta 21 kW (28 CV) y 55 Nm de torque, lo que permite alcanzar una potencia combinada de 145 CV. Gracias a esta configuración, el modelo puede alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h.

La central multimedia es de 10 pulgadas en ambas versiones y se presenta en formato horizontal

La tecnología híbrida se alimenta de una batería de iones de litio de 48 V con una capacidad útil de 0,432 kWh (0,890 kWh brutos), que se recarga durante las fases de desaceleración y frenado, por lo que no requiere enchufes ni infraestructura externa de carga (típico de esta configuración).

Además, cabe aclarar que todo el conjunto mecánico está asociado a una transmisión automática ë-DCS de seis velocidades. Según la firma francesa, este sistema permite optimizar el consumo y reducir las emisiones hasta un 20%.

Ambas versiones cuentan con un selector de modos de conducción (Eco, Normal y Sport)

Entre sus principales funcionalidades se destacan distintos modos de conducción en 100% eléctrico, como la función e-Launch, que permite iniciar la marcha con el motor térmico apagado para lograr un arranque más silencioso y suave, y el sistema e-Creeping, que en maniobras a baja velocidad posibilita desplazarse lentamente utilizando solo el motor eléctrico durante aproximadamente 1 km y hasta 30 km/h.

Otro punto novedoso son los colores disponibles, que van más allá de los tradicionales: Verde Manhattan, luminoso y enérgico, y Gris Mercury, sobrio y moderno. Estos tonos se suman al Azul Eclipse, Rojo Elixir, Blanco Okenita y Negro Perla Nera; además de la opción bitono con techo negro.

Así lucen las butacas delanteras del interior

Citroën C4 Híbrido Plus, en detalle

Por un lado, la versión Plus, que es la variante entrada de gama, incorpora en seguridad seis airbags, junto con un paquete completo de asistencias electrónicas que incluye ABS, REF, AFU, ESP y ASR, sistemas que optimizan la estabilidad y el control del vehículo en distintas condiciones de manejo.

En términos de visibilidad y seguridad preventiva, el vehículo cuenta con nuevos faros delanteros LED, encendido automático de luces y sensor de lluvia, tecnologías que facilitan la conducción en condiciones cambiantes. En materia de asistencia al conductor, el Plus ofrece cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento traseros.

El tamaño del tablero instrumental varía según la versión

El equipamiento se completa con climatización automática bizona, espejos exteriores plegables eléctricamente, volante revestido en cuero granulado, tapizados combinados de cuero y tela, y techo bitono.

Citroën C4 Híbrido Max, en detalle

En cambio, la versión Híbrido Max (tope de gama) amplía el equipamiento de la versión Plus incorporando tecnologías adicionales de confort, conectividad y asistencia a la conducción. Entre sus principales diferenciales se destacan el techo vidriado estilo “spoiler” con apertura, vidrios traseros tintados, detalles de personalización exterior en color Oro Satinado y tapizado full cuero. También dentro suma un cargador inalámbrico para celulares.

La versión Max incorpora un techo vidriado estilo “spoiler” con apertura

En materia de seguridad avanzada, el C4 Hybrid Max trae un completo paquete de sistemas Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Entre ellos se destacan el freno de seguridad activo, el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, la alerta de cambio de carril con corrección, la recomendación ampliada de señales de tráfico, los faros inteligentes y el sistema de detección de punto ciego, tecnologías que contribuyen a anticipar riesgos y asistir al conductor durante la marcha. El equipamiento se completa con acceso y arranque manos libres y espejo interior electrocrómico.

Por último, estos son los precios de venta informados por la automotriz, y ambas versiones comparten la misma garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero: