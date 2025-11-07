LA NACION

En cuotas y a tasa 0: qué camionetas se consiguen en noviembre de 2025

Las opciones financiadas sin interés son cada vez menos en el mercado automotor; cuáles son las opciones para este mes

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La Volkswagen Amarok es una de las pickups que se pueden conseguir a tasa 0% (en algunas versiones)
La Volkswagen Amarok es una de las pickups que se pueden conseguir a tasa 0% (en algunas versiones)

Uno de los segmentos con mayor rendimiento en la Argentina es el de las pickups medianas, que tienen un gran nivel de aceptación en los consumidores y se transformaron en el tipo de vehículo de exportación por excelencia.

En un mercado donde los patentamientos siguen al alza, las terminales apuestan a continuar con algunas de sus políticas de financiación en vehículos clave para poder vencer a sus competidores.

Cuáles son los 10 autos 0km más baratos de la Argentina en noviembre 2025

Con el financiamiento en retroceso en los últimos meses, cada vez son menos los modelos que cuentan con la posibilidad de ser adquiridos en cuotas sin interés. En noviembre, estas son las chatas medianas que cuentan con la opción de la tasa 0%, bajo diferentes condiciones:

VOLKSWAGEN

  • Volkswagen Amarok Trendline: financiación a tasa fija 0% a 12 meses con un monto máximo a financiar de $16.000.000
  • Volkswagen Amarok (resto de las versiones): tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses con un monto máximo de hasta $20.000.000
Se pueden financiar hasta $20.000.000 a tasa 0% para la Amarok
Se pueden financiar hasta $20.000.000 a tasa 0% para la Amarok

FORD

  • Ford Ranger (XLS V6 y LTD+): tasa 0 a 12 meses financiando hasta $30.000.000
  • Ford Ranger (todas las versiones excepto Raptor): tasa 0 UVA a 24 meses.
La Ford Ranger tiene una tasa 0 a 12 meses financiando hasta $30.000.000
La Ford Ranger tiene una tasa 0 a 12 meses financiando hasta $30.000.000

CHEVROLET

  • Chevrolet Montana: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000
Chevrolet Montana
Chevrolet Montana
  • Chevrolet S10: tasa 0 en 12 meses financiando hasta $20.000.000
Chevrolet S10
Chevrolet S10Chevrolet

FIAT

  • Fiat Titano: tasa fija 0% a 12 meses por hasta $30.000.000
Fiat Titano
Fiat Titano
  • Fiat Toro: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000
  • Fiat Toro: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000
Fiat Toro
Fiat Toro
  • Fiat Strada: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000
  • Fiat Strada: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000
Fiat Strada
Fiat StradaMarcos Camargo

RAM

  • RAM Rampage: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000
  • RAM Rampage: tasa 0 UVA a 12 meses financiando hasta $30.000.000
RAM Rampage
RAM Rampage

A nivel general del mercado en octubre se registraron 51.982 nuevas ventas de vehículos, un 7,6% menos que en septiembre, pero 16,9% más que en octubre de 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

A pesar de esa baja puntual, el año mantiene una tendencia positiva: 552.484 vehículos 0km fueron patentados entre enero y octubre, lo que representa un crecimiento del 55,1% frente al mismo período de 2024. En el caso de los autos —sin contar comerciales livianos ni pesados—, la variación interanual acumulada asciende al 64,8%.

LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Toyota Hilux: la automotriz mostró un adelanto de la nueva versión de su pickup
    1

    Toyota Hilux: la automotriz mostró un adelanto de la nueva versión de su pickup

  2. Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre
    2

    Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025

  3. Uno de los SUV más vendidos de la Argentina presentó una nueva versión
    3

    Ford presentó la nueva versión híbrida del Territory, su SUV más vendido en lo que va del año

  4. Cuánto cuesta el Citroën Basalt en noviembre 2025
    4

    Cuánto cuesta el Citroën Basalt en noviembre 2025

Cargando banners ...