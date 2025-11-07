En cuotas y a tasa 0: qué camionetas se consiguen en noviembre de 2025

Uno de los segmentos con mayor rendimiento en la Argentina es el de las pickups medianas, que tienen un gran nivel de aceptación en los consumidores y se transformaron en el tipo de vehículo de exportación por excelencia.

En un mercado donde los patentamientos siguen al alza, las terminales apuestan a continuar con algunas de sus políticas de financiación en vehículos clave para poder vencer a sus competidores.

Con el financiamiento en retroceso en los últimos meses, cada vez son menos los modelos que cuentan con la posibilidad de ser adquiridos en cuotas sin interés. En noviembre, estas son las chatas medianas que cuentan con la opción de la tasa 0%, bajo diferentes condiciones:

VOLKSWAGEN

Volkswagen Amarok Trendline: financiación a tasa fija 0% a 12 meses con un monto máximo a financiar de $16.000.000

Volkswagen Amarok (resto de las versiones): tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses con un monto máximo de hasta $20.000.000

FORD

Ford Ranger (XLS V6 y LTD+): tasa 0 a 12 meses financiando hasta $30.000.000

Ford Ranger (todas las versiones excepto Raptor): tasa 0 UVA a 24 meses.

CHEVROLET

Chevrolet Montana: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000

Chevrolet S10: tasa 0 en 12 meses financiando hasta $20.000.000

FIAT

Fiat Titano: tasa fija 0% a 12 meses por hasta $30.000.000

Fiat Toro: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000

Fiat Toro: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000

Fiat Strada: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000

Fiat Strada: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000

RAM

RAM Rampage: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000

RAM Rampage: tasa 0 UVA a 12 meses financiando hasta $30.000.000

A nivel general del mercado en octubre se registraron 51.982 nuevas ventas de vehículos, un 7,6% menos que en septiembre, pero 16,9% más que en octubre de 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

A pesar de esa baja puntual, el año mantiene una tendencia positiva: 552.484 vehículos 0km fueron patentados entre enero y octubre, lo que representa un crecimiento del 55,1% frente al mismo período de 2024. En el caso de los autos —sin contar comerciales livianos ni pesados—, la variación interanual acumulada asciende al 64,8%.