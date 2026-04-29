Licencia C para motorhomes: quiénes la necesitan y cómo sacarla paso a paso

En la Argentina crece cada vez más la comunidad de motorhomes, que aprovecha los increíbles paisajes que ofrece el país para recorrer rutas, destinos y rincones poco explorados con total libertad. Desde la Patagonia hasta el norte, este tipo de viaje cobra fuerza por su flexibilidad y por la posibilidad de combinar transporte y alojamiento sobre ruedas.

Sin embargo, antes de salir a la ruta hay un punto clave que no se puede pasar por alto, que es el de contar con la licencia de conducir adecuada. De hecho, conducir un vehículo sin la categoría correspondiente puede derivar en la retención tanto del vehículo como de la licencia de conducir.

A diferencia de un auto, un motorhome es un vehículo de mayor tamaño y peso, lo que implica mayores exigencias al volante. Por eso, la licencia necesaria no es siempre la misma y depende, principalmente, del peso total del vehículo y de su configuración.

En suelo argentino, las licencias se dividen en distintas categorías, y para este tipo de vehículos entran en juego las clases B, C y, en algunos casos particulares, la D.

Las licencias de conducir se clasifican en distintas categorías

Por un lado, la licencia Clase C es la que corresponde a vehículos de mayor porte. En el caso de los motorhomes, se vuelve obligatoria cuando el peso total supera los 3500 kg. Dentro de esta categoría, hay tres subniveles:

C1: habilita a conducir motorhomes de más de 3500 kg y hasta 12.000 kg (es la más habitual dentro de este segmento)

habilita a conducir motorhomes de más de 3500 kg y hasta 12.000 kg (es la más habitual dentro de este segmento) C2: para vehículos que van de 12.000 a 24.000 kg

para vehículos que van de 12.000 a 24.000 kg C3: para unidades que superan los 24.000 kg, es decir, los más grandes del mercado

En la práctica, la mayoría de los motorhomes medianos y grandes que se ven en rutas del país requieren una licencia C1 o C2.

Para obtener una licencia de Clase C en la Argentina, el proceso es similar al de otras categorías, aunque con mayores exigencias: se requiere contar con una licencia previa (generalmente de una categoría inferior; por ello, según la jurisdicción hay una edad mínima), realizar el curso teórico enfocado en la conducción de vehículos pesados, aprobar el examen psicofísico con controles más estrictos y rendir el examen práctico con un vehículo acorde a la categoría solicitada.

Otras categorías de la licencia de conducir

Si el vehículo pesa hasta 3500 kg no es necesario pasar a una licencia de mayor categoría. En ese caso, alcanza con una licencia particular:

B1 : permite conducir autos, utilitarios y casas rodantes motorizadas livianas.

: permite conducir autos, utilitarios y casas rodantes motorizadas livianas. B2: suma la posibilidad de llevar un acoplado o una casa rodante no motorizada.

De esta manera, muchos motorhomes compactos quedan dentro de esta categoría, lo que facilita el acceso para quienes ya cuentan con licencia de auto.

Es una infracción conducir un vehículo para el cual no se posee la categoría correspondiente en la licencia

Por su parte, hay una situación particular que puede generar confusión. Si el vehículo está registrado como colectivo y todavía no fue homologado como casa rodante, puede quedar alcanzado por las exigencias de las licencias profesionales para transporte de pasajeros (clase D), según su clasificación en la documentación.

De acuerdo con la normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), estas licencias se dividen en función de la cantidad de pasajeros transportados:

D1: hasta 8 pasajeros

hasta 8 pasajeros D2: entre 8 y 20 pasajeros

entre 8 y 20 pasajeros D3: más de 20 pasajeros

En la práctica, hasta que el vehículo sea homologado como casa rodante, el tipo de licencia exigido dependerá de cómo esté inscripto. Por eso, en algunos casos pueden requerirse categorías propias del transporte de pasajeros, aunque no existe una regla única aplicable a todos los escenarios.

No obstante, para utilizar un motorhome como tal es obligatorio homologarlo para poder circular con él.